Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng sau 9 năm vắng bóng

(Ảnh: W)

Theo nguồn tin từ Star News, Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong phim điện ảnh mới mang tên The Black Nuns. Thông tin này hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý của những người hâm mộ trên toàn cầu.

The Black Nuns là phiên bản mới của bộ phim từng rất thành công năm 2015 mang tên The Priests. Phiên bản gốc do Kim Yun Seok và Kang Dong Won thủ vai đã thu hút hơn 5,44 triệu khán giả, đánh dấu một chiến thắng lớn về mặt doanh thu phòng vé. Thành công của phim tạo kỳ vọng cao cho phần ngoại truyện lấy nhân vật nữ làm trung tâm trong The Black Nuns. Với việc Song Hye Kyo tham gia dự án, bộ phim hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Có thể nói, The Black Nuns đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Song Hye Kyo với điện ảnh Hàn Quốc sau gần một thập kỷ. Thực tế là vào 2014, Song Hye Kyo cũng xuất hiện trong I Am the Queen - một bộ phim của Trung Quốc - và đến năm 2016, cô xuất hiện trong loạt phim TaePyungReon. Tuy nhiên, The Black Nuns mới đúng là cột mốc điện ảnh của cô tại Hàn Quốc sau thời gian dài vắng bóng.

Năng lực diễn xuất của Song Hye Kyo đã được chứng thực đáng kể sau khi nữ diễn viên toả sáng trong loạt phim truyền hình The Glory vào tháng 12 năm ngoái. Chính vì vậy, khán giả càng thêm phần hào hứng cho màn trình diễn sắp tới của ngôi sao Hàn Quốc trong The Black Nuns sắp tới. Những người hâm mộ kỳ vọng đây tiếp tục là một dự án thành công nữa của Song Hye Kyo trong vai trò diễn viên.