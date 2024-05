Kang Dong Won là mỹ nam nổi danh được tung hô là thánh sống của showbiz Hàn. Từ diện mạo đến diễn xuất của anh đều được cho là đạt đến ngưỡng hoàn hảo tuyệt đối, thậm chí anh còn trở thành người đặt chuẩn mực nam thần kiểu mới cho màn ảnh xứ kim chi. Cụ thể chính Kang Dong Won đã là người mở ra trào lưu mỹ nam "đẹp hơn hoa" thịnh hành trên màn ảnh đến tận thời điểm hiện tại.

Mới đây nhất, Kang Dong Won tiếp tục trở thành cái tên được chú ý khi anh xuất hiện tại sự kiện họp báo dự án phim điện ảnh mới của mình - The Plot. Tại sự kiện này, một lần nữa Kang Dong Won thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông, báo chí bởi diện mạo trẻ trung của mình. Thậm chí nếu so sánh với bức hình quảng bá dự án phim đầu tay cách đây 20 năm, diện mạo của Kang Dong Won gần như không thay đổi gì. Anh thật sự còn rất trẻ so với độ tuổi 43 của mình.

Kang Dong Won 2004 và Kang Dong Won 2024

Đặc biệt, tại sự kiện này, Kang Dong Won còn vô tình được chú ý bởi phát ngôn của một đồng nghiệp là Lee Dong Hwi, nam phụ The Plot. Cụ thể sau khi chia sẻ về quá trình làm phim, cách làm việc cũng như diễn xuất của đàn anh, sao nam họ Lee đã khẳng định: "Kang Dong Won nên được coi là tài sản văn hóa của đất nước". Chia sẻ này của Lee Dong Hwi lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí, khán giả và không ít người đã đồng tình với anh. Bởi với sự nghiệp vẻ vang và diễn xuất hoàn hảo của Kang Dong Won, có gọi anh là thánh sống hay tài sản văn hóa thì cũng chẳng có gì quá lố.

Trong sự nghiệp 20 năm rực rỡ, Kang Dong Won oanh tạc trên cả màn ảnh rộng lẫn sóng truyền hình. Dù không đến nỗi được tun hô là ông hoàng phòng vé hay người bảo chứng rating nhưng không thể phủ nhận, những tác phẩm của Kang Dong Won đều gặt hái được thành công lớn về cả danh tiếng lẫn thương mai. Để kể những bộ phim thành công của Kang Dong Won thì nhiều không đếm xuể nhưng tác phẩm khiến anh được giới phê bình thừa nhận là diễn viên tài năng bậc nhất thế hệ của mình phải kể đến Secret Reunion (2010).

Về màn tái xuất sắp tới trong bộ phim The Plot, đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là một bom tấn để đời tiếp theo của thánh sống xứ Hàn. Phim kể câu chuyện về Young Il (Kang Dong Won), một người chuyên ngụy trang các vụ giết người thành cái chết do tai nạn. Anh vướng vào sự cố bất ngờ trong một phi vụ. Đây được đánh giá là vai diễn vô cùng nặng đô, tâm lý diễn biến phức tạp hơn nhiều so với những nhân vật trước đây mà Kang Dong Won từng đảm nhận. Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng đây sẽ là bộ phim giúp anh chau chuốt thêm các kỹ năng của mình.

Nguồn: Naver