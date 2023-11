Mỹ nam diễn “đơ” vẫn liên tục đóng chính, "đẹp như Kang Dong Won" cũng chẳng cứu nổi sự nghiệp

Trăng Lên Ban Ngày là bộ phim Hàn Quốc hiện đang nhận được khá nhiều sự chú ý từ khán giả sau khi phát sóng những tập phim đầu tiên. Phim được đánh giá cao về phần kịch bản, xây dựng tâm lý nhân vật, thổi một làn gió mới vào đề tài khá cũ: tình yêu - oán hận vượt thời gian. Tổng thể bộ phim sẽ trở nên hoàn hảo nếu nam chính của Trăng Lên Ban Ngày không phải Kim Young Dae.

Kim Young Dae ở Trăng Lên Ban Ngày

Tái xuất thất bại bởi nét diễn vô hồn

Mang diện mạo quá hoàn hảo cho nhân vật, đầy sức hút dù ở tạo hình cổ trang hay hiện đại, thần thái lại đúng chất một minh tinh nhưng đó là tất cả những gì Kim Young Dae có trong dự án này. Thứ quan trọng nhất là diễn xuất thì anh lại khiến khán giả quá đỗi thất vọng.

Trong phim, Kim Young Dae vào vai Han Do Ha, một quý tộc Silla bị chính vợ mình - Han Ri Ta (Pyo Ye Jin) giết hại. Vì cái chết đau đớn, tình yêu và sự thù hận với vợ mình, linh hồn Do Ha không thể siêu thoát, luôn đi tìm kiếm Ri Ta để báo thù. Ở năm 2023, Ri Ta hiện đã đầu thai thành Kang Young Hwa, một lính cứu hỏa quả cảm. Trùng hợp khi Young Hwa lại phải làm việc chung với Joon Oh, một siêu sao nổi tiếng với diện mạo giống hệt Do Ha trong quá khứ. Trong một tai nạn khi đang làm việc, Joon Oh bị chết đuối, linh hồn Do Ha lúc này đã chiếm lấy thân xác của Joon Oh và quyết định giết chết Young Hwa để báo thù.

Ở những tập phim đầu tiên, khi vào vai minh tinh Joon Oh cao ngạo, lạnh lùng, Kim Young Dae được đánh giá là diễn xuất tạm ổn. Thế nhưng khi phải làm một Do Ha với oán hận chồng chất, luôn tìm cơ hội báo thù thì Kim Young Dae hoàn toàn không hề thể hiện được tinh thần của nhân vật. Gương mặt đơ cứng, nét diễn vô hồn, đôi mắt không hề thể hiện được sự uất hận của nhân vật thật sự khiến khán giả ngao ngán.

Ánh mắt vô hồn của Kim Young Dae

Liên tục nhận phim mới nhưng diễn xuất không thay đổi

Kim Young Dae bắt đầu đóng phim từ 2019 và ngay 2020, anh lập tức nổi lên như một hiện tượng với vai phụ trong bom tấn đình đám Penthouse. Thời điểm này dù diễn xuất không mấy ấn tượng nhưng nét lạnh lùng, lãnh cảm vô tình lại rất phù hợp với nhân vật, khiến Kim Young Dae thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Sau ba phần Penthouse, Kim Young Dae trở thành một cái tên ăn khách, liên tục nhận dự án mới.

Kim Young Dae ở Penthouse

Trong hai năm, 2022 và 2023, Kim Young Dae đóng chính tới ba dự án lớn là Shooting Stars, Lệnh Cấm Hôn và Trăng Lên Ban Ngày. Anh không hề đóng đinh hình tượng khi ba bộ phim thuộc ba thể loại, khai thác ba bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Dù vậy diễn xuất đơ cứng vẫn chưa từng thay đổi và Shooting Stars, Lệnh Cấm Hôn đều là những tác phẩm chẳng mấy thành công. Đó là lý do mà cho đến nay, nhắc đến Kim Young Dae, khán giả vẫn chỉ nhớ tới Penthouse hoặc gương mặt "cực phẩm" giúp anh được gọi với cái tên "bản sao Kang Dong Won". Khán giả thật sự lo lắng cho sự nghiệp của mỹ nam này, bởi rõ ràng sự đẹp trai chẳng thể cứu vớt sự nghiệp của cô.

Nguồn ảnh: Hancinema