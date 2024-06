Từ mỹ nhân nhạt nhòa tại quê nhà đến báu vật của showbiz

Claudia Kim (tên thật là Kim Soo Hyun) là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1985. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 20 tuổi bằng cách tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Nhờ gương mặt khả ái cùng vóc dáng cân đối, cô được kỳ vọng sẽ có một tương lai xán lạn ở làng giải trí Hàn. Tuy nhiên may mắn chẳng mỉm cười, suốt những năm đầu sự nghiệp, Claudia Kim chỉ quanh quẩn với những vai phụ nhạt nhòa. Mãi tới năm 27 tuổi, Claudia Kim mới bắt đầu được chú ý nhờ bộ phim ăn khách Brain của KBS, tuy nhiên sau đó, cô vẫn chỉ là diễn viên phụ nhạt nhòa trong làng giải trí Hàn.

Mãi đến tận năm 2015, Claudia mới thực sự trở thành ngôi sao sáng khi được chú ý trong cuộc tuyển chọn của Marvel Studios tại Hàn Quốc. Năm đó, cô là người đẹp giành chiến thắng và được góp mặt ở bom tấn của Vũ trụ điện ảnh Marvel - Avengers: Age of Ultron. Trong phim, dù không phải nhân vật chính nhưng cô lại được ưu ái có khá nhiều đất diễn. Thêm vào đó, việc sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào, thân hình đồng hồ cát chuẩn chỉnh dù mặc đồ kín bưng đã khiến Claudia Kim nhận được sự quân tâm lớn từ khán giả quốc tế.

Sau bom tấn nhà Marvel, Claudia Kim tiếp tục có cơ hội góp mặt trong loạt bom tấn Hollywood khác như The Dark Tower, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald,... Thời điểm này cũng là lúc Claudia được chú ý nhiều hơn nhờ những lần xuất hiện đầy quyến rũ trên thảm đỏ quốc tế. Vóc dáng gợi cảm, những lần úp mở khoe vòng 1 hững hờ đã khiến Claudia Kim trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Cô nổi tiếng ở Hollywood đến độ truyền thông Hàn ưu ái gọi cô với cái tên "báu vật" của showbiz xứ kim chi.

Vai xà nữ gợi cảm ở Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald khiến Claudia nổi tiếng hơn bao giờ hết

Việc khoe ra những đường con cơ thể một cách không hề phản cảm đã giúp Claudia đổi đời

Thời trang thảm đỏ quyến rũ tại Hollywood cũng giúp cô được chú ý

Thành công cưới được trai xấu siêu giàu

Tháng 10/2019, giữa thời điểm sự nghiệp thăng hoa, Claudia Kim thông báo kết hôn với doanh nhân giàu có Cha Min Geun. Khi những bức ảnh của ông xã cô được đăng tải lên mạng xã hội, hàng loạt bình luận khiếm nhã chê bai ngoại hình của anh. Cư dân mạng mỉa mai rằng một mỹ nhân xinh đẹp như Claudia chịu cưới Cha Min Geun thì chắc chắn là vì cô đang nhòm ngó đến tài sản của ông xã giàu có.

Được biết chồng của Clauda lớn hơn cô 3 tuổi và tốt nghiệp khoa Khoa học Máy tính của Đại học New Jersey. Anh là người sáng lập ra hệ thống WeWork Labs, hiện có 837 chi nhánh tại 125 thành phố trên khắp thế giới. Thời điểm hai người kết hôn, Star News đưa tin giá trị thị trường của doanh nghiệp này được định vào khoảng 47 tỷ USD (1195 nghìn tỷ đồng). Hiện tại, với tình hình làm ăn thuận lợi thì có lẽ, số tài sản của Cha Min Geun đã lớn hơn nhiều.

Thời điểm hiện tại, 5 năm sau đám cưới ồn ào, Claudia đã là mẹ của một cô con gái đáng yêu. Cô và chồng vẫn hạnh phúc bên nhau và Claudia thì tránh né toàn bộ những lời đàm tiếu xoay quanh chồng mình.

Claudia Kim và con gái

Nguồn ảnh: Naver

