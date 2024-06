Tài tử đình đám nỗ lực theo đuổi đam mê

Park Shi Hoo tên thật là Park Pyung Ho, sinh năm 1976 trong một gia đình khá giả. Được người nhà ủng hộ từ nhỏ, mẹ thậm chí còn từng muốn anh trở thành diễn viên nổi tiếng nhất thế giới, nên Park Shi Hoo sớm vào showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên chuyên đóng những vai nhỏ. Tuy nhiên phải tới năm 31 tuổi, Park Shi Hoo mới bắt đầu được chú ý nhờ bộ phim Perfect Neighbour. Sau đó, sự nghiệp của anh cũng sang trang khi có cơ hội đóng phụ trong bộ phim nổi tiếng Iljimae năm 2008. Nhờ sức ảnh hưởng của bộ phim này, chỉ một năm sau, Park Shi Hoo có được vai chính đầu tiên ở phim truyền hình dài tập Family’s Honor.

Park Shi Hoo trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết với vai diễn trong Queen of Reversals. Ngày ấy mỹ nam họ Park được yêu thích đến nỗi biên kịch phải sửa lại kịch bản để nhân vật của anh có kết cục hạnh phúc. Tiếp sau đó, Park Shi Hoo liên tục chinh phục khán giả, thăng hạng thành sao hạng A với hàng loạt phim hot. Đặc biệt, anh cũng là cái tên được săn đón ở Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là trái ngọt sau quá nhiều năm nỗ lực theo đuổi đam mê của nam diễn viên.

Tan nát sự nghiệp vì bê bối chấn động, bị ghét nhất showbiz chỉ vì một phát ngôn

Giữa thời điểm đang nổi đình đám, thì Park Shi Hoo bất ngờ vướng phải bê bối chấn động. Cụ thể, năm 2013, anh bất ngờ bị một nữ thực tập sinh 22 tuổi (gọi là A) của một công ty giải trí tố đã cưỡng bức cô. Hai bên đấu tố nhau qua lại suốt một thời gian dài, Park Shi Hoo thừa nhận có quen biết và phát sinh mối quan hệ tự nguyện với A trong khi A lại khẳng định tài tử họ Park dở trò đồi bại với cô khi cô say rượu. Vụ kiện tụng kéo dài rất lâu cho tới khi cảnh sát không thể bắt giữ Park Shi Hoo vì không đủ chứng cứ. Cùng lúc này, A bị chứng minh là đã nói dối, cô không hề bất tỉnh trong đêm ở cùng Park Shi Hoo khi vẫn gửi tin nhắn cho mẹ, bạn thân B và một người đàn ông bí ẩn. Đặc biệt người bạn thân B còn đứng ra tố A là kẻ hai mặt, lợi dụng cô để hãm hại Park Shi Hoo. Sau cũng, A quyết định rút đơn kiện, Park Shi Hoo được trắng án.

Dù được chứng minh là vô tội nhưng Park Shi Hoo vẫn bị chỉ trích thậm tệ, sự nghiệp gần như chấm hết. Các hợp đồng quảng cáo đều mất hết, bộ phim Cheondamdang Alice mà Park Shi Hoo đóng chính bị thiệt hại nghiêm trọng, những dự án chưa thực hiện đều bị hủy bỏ. Park Shi Hoo phải qua Mỹ sống một thời gian, sau đó trở lại làm người mẫu chứ không thể đóng phim.

Ba năm sau bê bối chấn động, Park Shi Hoo mới phần nào lấy lại danh tiếng. Tuy nhiên sau đó, vào năm 2020, anh lại tự hủy sự nghiệp của mình khi vạ miệng ở họp báo phim The Wind, Cloud And Rain. Cụ thể, anh đã chia sẻ về cảnh "lộ da thịt" của bạn diễn nữ Go Sung Hee: "Cảnh đó thật sự hấp dẫn, gợi cảm và đáng trông đợi. Tôi mong được xem quá". Dù chỉ nhằm mục đích khen ngợi bạn diễn nhưng chia sẻ này vẫn bị cho là quấy rối tình dục phụ nữ, nhất là khi nó được thốt ra từ miệng một sao nam từng dính bê bối tình dục.

Park Shi Hoo và Go Sung Hee

Từ 2020 đến nay, sự nghiệp của Park Shi Hoo lại đi vào ngõ cụt. Anh có một bộ phim đóng từ 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hẹn ngày ra mắt. Trên trang cá nhân, Park Shi Hoo vẫn thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường, làm mẫu ảnh. Có thể thấy so với 11 năm trước, so với thời vướng kiện cáo, Park Shi Hoo thăng hạng nhan sắc rõ nét. Tiếc là nhan sắc này lại không thể tỏa sáng trên phim.

