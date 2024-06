My Sweet Mobster là bộ phim hài lãng mạn mới của JTBC, dựa trên tiểu thuyết mạng Playful Woman rất nổi tiếng tại Hàn. Phim có sự tham gia của Um Tae Goo trong vai Seo Ji Hwan, một cựu giang hồ chuyển sang làm CEO, chuyên tạo việc làm cho những người từng có tiền án và muốn hoàn lương. Cuộc sống của anh thay đổi khi anh vô tình gặp lại Go Eun Ha (Han Sun Hwa), một người làm nghề sáng tạo nội dung dành cho trẻ em, cũng là bạn cũ thời thời thơ ấu của Ji Hwan.



My Sweet Mobster hiện đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, nhất là xoay quanh cặp nam nữ chính Um Tae Goo và Han Sun Hwa. Hai người được khen ngợi bởi có tạo hình đúng chất "xé truyện bước ra". Um Tae Goo ban đầu bị cho là kém sắc nhưng dáng vẻ có phần thô ráp nhưng lại rất hài hước của anh lại phản ánh đúng hình tượng của một cựu giang hồ đang nỗ lực hoàn lương và gặp phải không ít tình huống bi hài. Han Sun Hwa cũng có phần bị dìm nhan sắc so với ngoài đời, chủ yếu là bởi tóc mái nhưng nhờ vậy mà cô thể hiện được vai diễn một Go Eun Ha đáng yêu, hoạt bát, vụng về luôn cố gắng để trở nên trẻ trung.

Không chỉ làm tốt phần của mình, thể hiện được tinh thần của nhân vật, cặp Han Sun Hwa và Um Tae Goo còn có chemistry bùng nổ khiến người xem không khỏi thích thú. Thậm chí xem những hình ảnh hậu trường đáng yêu của hai người, khán giả còn mong họ sẽ... yêu thật chứ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp.

Hậu trường còn đáng yêu hơn cả trên phim

Bình luận của khán giả: - Lần đầu tiên tui mê một nam chính mà không phải kiểu bóng bẩy, đẹp trai, Han Sun Hwa và Um Tae Goo đẹp đôi đến phát điên lên được ý. - Không ngờ Han Sun Hwa và Um Tae Goo lại đẹp đôi như thế. Mấy cảnh hài hước, tình cảm đều làm siêu tốt luôn. - Cặp này yêu thật thì vui cả ngày mất, ai cũng đáng yêu. - Không nghĩ Um Tae Goo lại đáng yêu thế luôn, đóng với Han Sun Hwan siêu hợp.

Một số khán giả cũng nhận ra, đây không phải là lần đầu tiên Han Sun Hwa và Um Tae Goo hợp tác cùng nhau. Trước đây, cả hai đã xuất hiện trong bộ phim kinh dị - bí ẩn năm 2019 của OCN - Save Me 2. Um Tae Goo đóng vai Kim Min Cheol, trong khi Han Sun Hwa đóng vai Go Eun Ah. Tuy Han Sun Hwa không phải là nữ chính trong Save Me 2 nhưng cô và Um Tae Goo vẫn có những cảnh quay đầy cảm xúc, cho thấy chemistry thực sự xuất sắc giữa họ. Người hâm mộ rất vui mừng vì họ đã được tái hợp sau 5 năm, lần này là trong một bộ phim hài lãng mạn và còn được là nam nữ chính của nhau.



Cặp đôi thời điểm đóng Save Me 2

Nguồn ảnh: Koreaboo



https://kenh14.vn/cap-doi-xe-truyen-buoc-ra-duoc-khen-nuc-no-chemistry-bung-no-khien-khan-gia-mong-yeu-that-20240626120949838.chn