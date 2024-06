Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc có thời lượng khá dài và tốn nhiều công sức để theo dõi đến hết. Tuy nhiên, không ít tác phẩm ban đầu hứa hẹn nhưng lại có cái kết khiến nhiều khán giả bức xúc vì cảm thấy lãng phí thời gian. Mới đây, trang Koreaboo đã tổng hợp danh sách 7 phim Hàn Quốc khiến đông đảo người xem cảm thấy hối hận vì đã bỏ công xem hết đến tập cuối cùng.



My Demon

Kịch bản phim xoay quanh câu chuyện về tiểu thư Do Hee (Kim Yoo Jung), người được tin tưởng giao trọng trách kế vị tập đoàn dù chỉ là con nuôi của chủ tịch. Cô quyết tâm tìm hiểu về cái chết của mẹ nuôi mình vì nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau. Cùng lúc đó, Do Hee vô tình vướng vào chuyện tình với Gu Won (Song Kang), một tên quỷ đã sống trên nhân gian 200 năm nhờ vào việc ký kết khế ước đặc biệt với con người.



Những tập đầu của phim nhận khá nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Đặc biệt, "phản ứng hóa học" giữa 2 diễn viên chính được người xem khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phim dần đuối sức sau tập 11 và trở nên dễ đoán, buồn tẻ.

Something In The Rain



Bộ phim (tựa Việt: Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi) từng gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khi mới phát sóng. Tác phẩm ghi điểm với một câu chuyện tình nhẹ nhàng, trong sáng, bình dị. Đó là "chị đẹp" Jin Ah (Son Ye Jin), một gái ế quá lứa lỡ thì, lận đận chuyện tình duyên. Cô hàng ngày phải đối mặt với những lo toan, áp lực từ công việc và cuộc sống. Sự xuất hiện của chàng thanh niên kém tuổi Joon Hee (Jung Hae In), khiến cuộc đời Jin Ah trở nên rạng rỡ với những khoảnh khắc ngọt ngào tựa như một giấc mộng đẹp.

Ở những tập cuối, Something In The Rain đón nhận khá nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Một số ý kiến cho rằng nội dung càng về sau càng dài dòng, rối rắm. Đồng thời, tính cách của 2 nhân vật chính cũng gây tranh cãi.

A Good Day To Be A Dog



Dự án của nam thần Cha Eun Woo được xem là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây thất vọng nhất năm 2023. Kịch bản được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên, xoay quanh một cô gái dính lời nguyền, rằng sau nụ hôn đầu tiên, cô sẽ biến thành một chú cún vào mỗi đêm. Phải tới khi có nụ hôn thứ hai với đúng chàng trai đó, lời nguyền mới được hóa giải.

Bộ phim ban đầu gây chú ý vì kịch bản tương đối mới mẻ. Tuy nhiên, cách ekip triển khai lại bị chê quá trẻ con, vô nghĩa. Một yếu tố khác khiến A Good Day To Be A Dog bị phản ứng là diễn xuất thất vọng của dàn diễn viên chính, đặc biệt phải kể đến màn thể hiện của Cha Eun Woo.

Strong Girl Nam Soon

Tương tự A Good Day To Be A Dog, Strong Girl Nam Soon cũng là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây thất vọng nhất năm 2023. Điểm trừ lớn nhất của series chính là diễn biến trong 2 tập cuối. Tổng thể tác phẩm đã thiếu điểm nhấn, phi logic, đến hồi kết lại càng giống như "làm cho có" khi không hề có sự hoàn lương nào đến từ nam phụ phản diện. Nữ chính có siêu năng lực nhưng lại không phát huy sở trưởng ở trận chiến cuối cùng, một kẻ có vẻ là trùm cuối vẫn chưa lộ diện, một cái kết chẳng hiểu mang lại ý nghĩa gì.

Queen Of Tears

Độ hot của Queen Of Tears (tựa Việt: Nữ Hoàng Nước Mắt) là không thể phủ nhận. Tác phẩm thậm chí vượt mặt Crash Landing on You, trở thành dứ án có rating cao nhất mọi thời của đài tvN. Tuy nhiên, chất lượng của Queen of Tears cũng luôn là chủ đề gây tranh cãi trong suốt thời gian chiếm sóng. Một số ý kiến cho rằng sức hấp dẫn của phim chủ yếu đến từ visual và "phản ứng hóa học" của cặp diễn viên chính Kim Ji Won - Kim Soo Hyun.

Trong khi đó, nhiều khán giả phàn nàn phim "càng xem càng mệt", toàn xoay quanh bệnh tật và sự giằng co qua lại giữa cặp đôi chính. Một số khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn với nước mắt của Baek Hyun Woo, cũng như thái độ bất cần đến vô lý của Hong Hae In - thà từ bỏ mạng sống chứ nhất quyết không chịu điều trị chỉ vì sợ bị mất trí nhớ.

Doctor Slump

Bộ phim của Park Shin Hye lập tức gây sốt ngay sau khi ra mắt. Trên nền tảng Netflix, phim cũng đứng top 1 toàn cầu, hạng mục chương trình truyền hình không nói tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều khán giả chê cách xây dựng 2 nhân vật chính của ekip. Đồng thời, việc chọn 2 ngôi sao ngoài 30 tuổi đóng vai thiếu niên cũng bị xem là quyết định khó hiểu của đoàn phim.

Chicken Nugget

Chicken Nugget là một trong những series gây bất ngờ trong nửa đầu năm 2024. Phim đánh dấu sự trở lại của Kim Yoo Jung, tuy chỉ là một vai phụ nhưng lại có sức ảnh hưởng xuyên suốt cả tác phẩm. Những tập đầu thu hút đông đảo sự chú ý với tình tiết mỹ nhân này bị biến thành một miếng gà rán. Thế nhưng, nội dung phim càng về sau cảng bị chê nhảm nhí, khiến không ít người tiếc nuối vì màn thể hiện tốt của cả dàn cast.



https://kenh14.vn/7-phim-han-co-cai-ket-te-nhat-man-anh-kim-yoo-jung-tu-huy-danh-tieng-vi-dong-lien-tiep-2-tham-hoa-20240622191320137.chn