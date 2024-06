Chuyện diễn viên Hàn làm dâu tài phiệt luôn là chủ đề được truyền thông vô cùng quan tâm. Không ít trường hợp đau lòng, khi các mỹ nhân nức tiếng phải chịu cảnh sống khổ sở vì gả vào hào môn. Im Yoo Jin thì may mắn hơn thế khi cô có cuộc sống trong mơ bên cậu ấm của tập đoàn Samsung.



Sự nghiệp nhạt nhòa, không có tác phẩm nổi bật

Im Yoo Jin sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp vào năm 2000 với vai phụ trong bộ phim truyền hình RNA. Thời điểm đó, Im Yoo Jin không quá được chú ý khi cả diễn xuất lẫn ngoại hình của cô đều không quá đặc sắc. Im Yoo Jin rất nỗ lực để chứng minh năng lực của mình. Chỉ trong vài năm, cô liên tục có vai diễn trong loạt phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Lovers, Ouija Board, None of Your Cheek,...



Im Yoo Jin thời mới vào nghề

Năm 2005, sau 5 năm nỗ lực làm nghề, Im Yoo Jin có vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Haan. Tác phẩm này không quá thành công về mặt danh tiếng, một phần do nó khai thác đề tài rất kén khán giả, về câu chuyện có thật của một điệp viên hai mang. Chính bởi lý do này nên Im Yoo Jin vẫn không được chú ý dù đã nỗ lực rất nhiều để thể hiện vai diễn khó nhằn. Kết quả sau nhiều năm nỗ lực, Im Yoo Jin vẫn chỉ là diễn viên hạng B nhạt nhòa trong làng giải trí đầy những mỹ nhân nức tiếng.



Hình ảnh ở bộ phim Haan

Đổi đời nhờ cuộc hôn nhân trong mơ với quý tử Samsung

Dù chỉ là một cái tên nhạt nhòa trong làng giải trí nhưng Im Yoo Jin lại có cơ hội quen biết với Yoon Tae Young - con trai duy nhất của cựu Phó chủ tịch đế chế Samsung, CEO danh tiếng một thời - ông Yoon Jong Yong. Hai người quen biết nhau khi tham gia bộ phim Thảo Nguyên Xanh. Đây là tác phẩm giúp Yoon Tae Young trở nên nổi tiếng còn Im Yoo Jin lại chẳng mấy được chú ý. Quý tử Samsung chia sẻ: "Lần đầu gặp Yoo Jin, tôi đã cảm mến ngay lập tức, cô ấy vô cùng dịu dàng và có vẻ đẹp khiến người khác không thể nổi giận". Họ công khai tình cảm vào năm 2005 trong sự phản đối, dè bỉu của dư luận. Nhiều người cho rằng họ sẽ không thể có kết thúc đẹp bởi khoảng cách địa vị quá lớn. Thậm chí nếu chỉ so sánh sự nghiệp diễn xuất thì Im Yoo Jin cũng có phần thua kém nhà trai. Tuy nhiên, năm 2007, họ vẫn kết hôn.

Nếu Á hậu Go Hyun Jung từng có cuộc hôn nhân bi kịch khi được gả vào tập đoàn Samsung thì Im Yoo Jin lại khác. Không chỉ có một đám cưới cổ tích gây chấn động cả Hàn Quốc thời ấy, Im Yoo Jin còn có một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Sau khi kết hôn, cô sớm giã từ sự nghiệp nghệ thuật để làm vợ, làm mẹ. Cô cũng sống sung sướng với khối tài sản lên tới khoảng 83,3 triệu USD (khoảng 2100 tỷ đồng) của chồng mình. Từ năm 2009 trở đi, Im Yoo Jin cực kỳ ít xuất hiện trước truyền thông. Trong lần gần đây nhất xuất hiện, nàng dâu Samsung gây bất ngờ bởi diện mạo 17 năm không hề già đi, so với thời điểm mới lấy chồng.

Diện mạo bao năm không hề già đi của nàng dâu Samsung

Lần hiếm hoi cô xuất hiện cùng chồng trên sóng truyền hình cách đây 2 năm

Gia đình năm người hạnh phúc

