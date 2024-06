Bộ phim Snow White's Revenge (tên cũ Scandal) hiện đã lên sóng được hai tuần và đang nhận về rất nhiều phản ứng gay gắt từ người xem. Tác phẩm này lên sóng trên khung giờ phim hàng ngày (chiếu từ thứ Hai đến thứ Sáu) của đài KBS và ngay từ đầu đã được kỳ vọng sẽ là phim vực dậy nhà đài. Đáng tiếc, không những không vực dậy mà nó còn kéo rating khung phim hàng ngày của KBS xuống chạm đáy. Hiện sau hai tuần lên sóng, rating Snow White's Revenge chỉ có giảm chứ không có tăng, quanh quẩn ở mức 6% trong khi thông thường, rating của khung giờ phim này phải trên con số 10%.

Đúng như tiêu đề Snow White's Revenge - Sự Trả Thù Của Bạch Tuyết, bộ phim này xoay quanh chủ đề báo thù với nữ chính là một người phụ nữ vô cùng tham vọng - Moon Jung In (Han Chae Young). Cô kết hôn với một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi vì tiền của ông ta. Sau khi cuỗm được khối tài sản khổng lồ, Jung In mở công ty giải trí và đổi tên thành Moon Gyeong Sook. Nữ chính còn lại của phim là Baek Seol Ah (Han Bo Reum) - một nhà biên kịch trẻ. Cô chính là con gái riêng cả người mà Moon Jung In đã cưới làm chồng. Vì sự xuất hiện của bà mẹ kế này mà cuộc đời Baek Seol Ah rơi vào vực thẳm, thậm chí còn bị đẩy vào trại trẻ mồ côi.

Sau những tập phim đầu, khán giả phàn nàn rất nhiều về kịch bản của Snow White's Revenge nhất là cách biên kịch xây dựng một loạt các nhân vật không có bất cứ ai bình thường. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhân vật nam chính Jin Ho (Choi Woong) thật sự khiến khán giả nghi ngờ nhân sinh quan của biên kịch khi anh ta có mối quan hệ nhập nhằng với cả cặp mẹ kế con chồng Jeong In - Seol Ah lẫn con gái riêng của Jeong In. Nhiều người xem để lại rất nhiều những bình luận nặng nề về tác phẩm này, gọi nó là rác phẩm tệ hại nhất hiện tại, thậm chí còn khuyên đài KBS nên ngưng sản xuất thể loại phim dài hơn 100 tập như thế này.

Đặc biệt, nữ chính kiêm nữ phản diện Han Chae Young mang đến màn thể hiện đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình. Ngoài việc rất trẻ đẹp so với độ tuổi thật và thường xuyên nhăn nhó ra thì khán giả chẳng đọng lại điều gì về màn trình diễn của cô. Nhiều người còn cho rằng, Han Chae Young diễn cứ đơ như tượng sáp.

Bình luận của khán giả: - Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi xem thứ phim rác này, tôi đã bỏ cuộc! - Thế là nam chính quen cả mẹ kế, con riêng lẫn con ruột, thật sự kinh khủng. - Nhân vật của Han Chae Young rất đáng khinh nhưng cô ta nên thắng ở cuối phim để nhà đài ngừng sản xuất kiểu phim dài tập này. - Bộ phim khiến tôi khiếp hãi với thái độ của nữ chính ngay từ tập đầu tiên. Không thể tin là tôi phải ngồi xem cái quái dị đó. Bỏ xem ngay sau tập 1. - Han Chae Young mà diễn hay thì tôi còn miễn cưỡng xem. Quá kỳ vọng về màn trở lại này kết quả là toàn thấy cô ấy nhăn nhó, cau có và hết. - Đặc biệt thích mấy phim mà có nữ chính ác độc nhưng không phải bộ phim này. Kịch bản rất rác, nữ chính quá tệ. Nguồn: Mydramalist

Nguồn ảnh: KBS

