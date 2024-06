The Whirlwind (Cơn Lốc) là bộ phim mới lên sóng trọn bộ trên nền tảng Netflix. Phim lấy chủ đề chính trị cực kỳ kén khán giả nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người xem bởi nó có sự góp mặt của hai tên tuổi đình đám là Sol Kyung Gu và Kim Hee Ae.



The Whirlwind xoay quanh cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Park Dong Ho (do Sul Kyung Gu đóng) và Phó Thủ tướng Jeong Su Jin (do Kim Hee Ae đóng). Mỗi người có một động cơ riêng và tình thế thì leo thang khi Thủ tướng quyết định ám sát Tổng thống, gây ra cuộc đấu tranh quyền lực ác liệt đe dọa đến sự ổn định của cả quốc gia.

Vì là một bộ phim về chính trị nên The Whirlwind chứa rất nhiều thuật ngữ tương đối phức tạp với các tình tiết thậm chí còn được cho hack não người xem. Phim liên tục đưa người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi không một nhân vật nào thoát khỏi cảnh tha hóa ít nhiều về mặt đạo đức. Mỗi giây trôi qua đều là sự căng thẳng tột độ khi hai nhân vật chính tiến hành cuộc đấu tranh quyền lực táo bạo.

Trên mạng xã hội, khán giả có nhiều ý kiến tranh cãi về The Whirlwind. Một số người cho rằng phim khá khô khan, khó hiểu nhưng số khác lại bênh vực vì đây là phim lấy chủ đề chính trị nên các thuật ngữ có hơi khó hiểu cũng là điều dễ thông cảm. Quan trọng hơn khi các tình tiết được cài cắm trong phim đều rất thú vị. Đặc biệt The Whirlwind được không ít khán giả đánh giá là bộ phim có cái kết xuất sắc nhất của màn ảnh Hàn thời gian gần đây, khiến người xem cảm thấy thực sự đã và không có bất cứ vấn đề luyến tiếc, lấn cấn nào.

Đặc biệt, diễn xuất của cặp đôi chính thực sự khiến người xem phải nể phục. Kim Hee Ae vốn nổi tiếng với những vai nữ cường mạnh mẽ và lần này còn Phó Thủ tướng Jeong Su Jin không hề làm khó được cô. Diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp được Kim Hee Ae thể hiện quá xuất sắc.

Bình luận của khán giả: - Quá nhiều tình tiết bất ngờ và gây sốc, đặc biệt là phần kết... Ngay cả khi bạn không thích phim chính trị thì tác phẩm này vẫn có thể khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. - Diễn xuất của toàn bộ dàn diễn viên, đặc biệt là Sul Kyung Gu và Kim Hee Ae thực sự xuất sắc. Tôi muốn trao ngay cúp Daesang cho cô Kim, quá ngầu, quá xuất sắc. - Kim Hee Ae luôn là diễn viên nữ tuyệt vời nhất đối với tôi. Phim này tạo hình còn quá xuất sắc luôn. - Phim hack não thật sự, tập nào cũng sốc. Không hề khô khan như nhiều người nói đâu.

Nguồn ảnh: Netflix

