Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 1/7, gia đình Ngân Hà tiếp tục tích cực tác hợp cho cô và Vũ. Bà Lan mời hẳn bác sĩ đầu ngành tại Việt Nam để điều trị cho bà Trúc, với hy vọng bà sẽ chấp nhận con gái mình. Sau đó, mẹ Vũ cũng xuôi lòng và đồng ý cho 2 người đến với nhau. Ngân Hà và Vũ vỡ òa hành phúc khi cuối cùng cũng được danh chính ngôn thuận đến với nhau sau bao nhiêu sóng gió.

Nghĩa và Ngân Hà cuối cùng cũng đến được với nhau.

Vũ sau đó thậm chí đến gặp Nghĩa để nói hết mọi chuyện, chính thức "đánh dấu chủ quyền" với Ngân Hà. Nghĩa nói Vũ đừng quên Kitty là con ai còn Vũ nhắn Nghĩa đừng quên Kitty gọi ai là bố và quan trọng hơn giờ Hà đã là vợ của mình. Sau đó, anh cũng chuẩn bị nhẫn để cầu hôn người tình và được chấp thuận.

Vũ tìm gặp Nghĩa để "đánh dấu chủ quyền" Ngân Hà.

Nghe tin này, Nghĩa suy sụp và báo tin buồn với mẹ mình. Bà Xinh lúc này mới mở lời rằng muốn để lại căn nhà cho An Nhiên. Tuy nhiên, Nghĩa nhất quyết không đồng ý vì bị cô ta phản bội. Trong khi đó, bà Xinh không muốn kéo dài chuyện ân oán này nữa, tránh ảnh hưởng tới bé Gôn.

Dù đã phát hiện Gôn không phải con trai ruột mình, Nghĩa tiếp tục đối xử với cậu bé rất tốt, không để những ồn ào ảnh hưởng tới đứa trẻ. Vì không có nơi ở cố định, An Nhiên phải để con trai ở nhà cũ. Cô càng ngày càng như rơi xuống vực thẳm, không còn ai bên cạnh. Một ngày, An Nhiên gọi điện cho bé Gôn để hỏi thăm tình hình của cậu bé. Nghĩa thấy vậy nên đã trực tiếp cầm điện thoại nói chuyện với An Nhiên. “Cô không phải lo về Gôn đâu. Tôi và mẹ sẽ chăm sóc Gôn chu đáo. Khi nào ly hôn xong, cô ổn định cuộc sống thì đón Gôn cũng được”, Nghĩa nói. Anh cũng tuyệt tình, cấm An Nhiên trở về nhà dự đám giỗ của bố mình. Nghe chồng nói vậy, cô chỉ biết khóc một cách tức tưởi vì tủi thân.

An Nhiên bị Nghĩa tuyệt tình, cấm về dự đám giỗ của bố.

Một số bình luận của khán giả về Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 49: - Chán ngôn tình của Hà và Vũ, chỉ muốn tua cho nhanh. - Sau phim này Hồng Diễm nên ở ẩn để học đóng vai đạt hơn nhé. Cả bộ phim Lương Thu Trang đóng đạt nhất gánh tất cả. - Không muốn Hà quay về với Nghĩa. Nhưng chuyện đến với Vũ xem cứ sao sao ý. - Xem chuyện tình của Hà và Vũ đúng kiểu đạo diễn bảo thế là phải thế, không hợp lý chút nào.





