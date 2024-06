Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Không thể ngờ cuối phim lại có nhân vật "hèn hạ" hơn cả An Nhiên, kết buồn là xứng đáng!

Trạm Cứu Hộ Trái Tim đang đi tới những tập cuối với nhiều tình tiết kịch tính, những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào, những nút thắt dần được gỡ. Ở những tập gần nhất, nhân vật Nghĩa cũng chính thức hạ bài trước An Nhiên, kết thúc vở kịch "người chồng yêu vợ ra tù" mà anh ta diễn suốt thời gian vừa qua.

Đã có thời điểm, Nghĩa nhận về tình thương của khán giả, đó là khi anh ta bắt đầu suy nghĩ lại về những hành động của mình, thấy thương và có lỗi với Ngân Hà. Nghĩa cũng nhận ra trong thời gian chung sống, hắn đã thật sự dành tình cảm cho con gái kẻ thù. Thậm chí mãi gần đây, nhiều khán giả vẫn "đẩy thuyền" cho Nghĩa đoàn tụ với mẹ con Ngân Hà ở kết phim.

Thế nhưng trong những tập gần nhất, Nghĩa lại khiến khán giả ghê sợ. Nhiều người cho rằng Nghĩa thậm chí còn hèn hạ, đáng ghê tởm hơn An Nhiên. Đầu tiên, anh ta cưới Ngân Hà chỉ với mục đích trả thù, khiến An Nhiên phải chờ đợi mình suốt nhiều năm. Sau khi dìm cuộc đời Ngân Hà xuống bùn lầy rồi thì giờ đây, Nghĩa lại lập kế hoạch triệt đường sống của An Nhiên.

Nghĩa căm hận An Nhiên vì đã "cắm sừng" mình suốt nhiều năm, thậm chí lợi dụng mình để trả thù bà Lan và Ngân Hà. Việc một người đàn ông lập ra những kế hoạch kinh khủng nhất để triệt hạ người đàn bà từng đầu gối tay ấp với mình khiến khán giả cảm thấy ghê sợ Nghĩa và cho rằng hắn ta quá hèn, không xứng đáng với bất cứ người phụ nữ nào trên đời này.

Bởi cứ cho rằng An Nhiên đã có những chuyện lừa dối Nghĩa, thì Nghĩa cũng từng là kẻ phản bội. Hắn ta lấy mục đích trả thù làm lẽ sống, bắt mẹ con An Nhiên chờ đợi nhiều năm, nhưng thực tế Nghĩa cũng đã đem lòng yêu Ngân Hà thời gian đó, phản bội An Nhiên.

Thực tế, An Nhiên và Nghĩa rất hợp nhau, chuẩn với câu nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Cả hai đều tâm cơ, mưu hèn kế bẩn như nhau. Hai con người quá giống nhau về bản chất, lại gặp nhau giữa cuộc đời này, rồi kẻ nọ triệt đường sống của kẻ kia, khiến cho cả hai cùng rơi vào bi kịch không lối thoát.

Khán giả cho rằng cả Nghĩa và An Nhiên đều xứng đáng nhận về đoạn kết bất hạnh. Đó là cái giá xứng đáng cho những gì cả hai gây ra suốt nhiều năm qua.

Đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.