Bộ phim Cuộc Chiến Sinh Tồn 2 đã ra mắt đến tuần thứ 2 nhưng những thành tích vẫn không mấy khả quan. Khán giả ngao ngán với kịch bản phim, ngay cả khi nó dường như đã được tiết chế khá nhiều so với phần 1, cắt giảm những tình tiết drama thái quá và phi logic. Những khán giả hiếm hoi còn ở lại với bộ phim này có lẽ cũng vì yêu quý dàn diễn viên chất lượng, có diễn xuất đồng đều và ấn tượng.

Yoon Tae Young là một trong số những gương mặt được khán giả yêu thích nhất xuyên suốt 2 phần phim Cuộc Chiến Sinh Tồn. Trong phim anh vào vai Kang Ki Tak, giám đốc điều hành công ty giải trí Taebaek Entertainment, có xuất thân là ông trùm một băng đảng xã hội đen quyền lực bậc nhất Seoul. Kang Ki Tak sống với nguyên tắc sòng phẳng: có ơn báo ơn, có oán báo oán. Xuyên suốt phần 1, vì mang ơn chủ tịch Bang nên anh đã nỗ lực giúp Mathew Lee (Uhm Ki Joon) báo thù mà không hề biết rằng mình bị Mathew lừa gạt, lợi dụng.

Trên phim là giám đốc quyền lực, tay trùm khét tiếng được khán giả yêu thích, ngoài đời, thân thế của nam diễn viên họ Yoon còn xuất sắc hơn. Cụ thể, anh chính là con trai duy nhất của cựu Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung - Yoon Jong Yong. Xuất thân trâm anh thế phiệt, dĩ nhiên quý tử Samsung cũng được định hướng sẽ nối nghiệp bố. Ngay từ khi 16 tuổi, anh đã sang Mỹ du học tại 1 ngôi trường cấp 3 ở bang Connecticut, sau đó chọn theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ngôi trường danh tiếng Illinois Wesleyan.

Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu thời gian học đại học, Yoon Tae Young không đột nhiên cảm thấy hứng thú với diễn xuất. Anh bày tỏ mong muốn gia nhập showbiz với gia đình nhưng bị phản đối kịch liệt. Bất chấp sự cấm cản từ người bố nghiêm khắc, Yoon Tae Young vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Anh vẫn hoàn thành việc học nhưng ngay khi vừa tốt nghiệp đã lập tức đặt chân vào làng giải trí Hàn Quốc.

Ngoài vai tổng tài ở Cuộc Chiến Sinh Tồn thì trong sự nghiệp của mình, Yoon Tae Young cũng chủ yếu đảm nhận những vai diễn có cá tính mạnh hoặc có xuất thân giàu có. Lý do có lẽ là bởi diện mạo vừa lịch lãm vừa đầy khí chất quyền lực của anh, điều mà nhiều diễn viên có cố để diễn cũng không thể hiện được. Một số bộ phim đáng chú ý của tài tử họ Yoon phải kể đến như: Local Hero, Midnight Hospital, Strike Love, On the Prairie,...

Nguồn ảnh: Naver