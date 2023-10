Lộ chi tiết "phim giả tình thật" của cặp đôi cực hot vừa tái hợp sau 6 năm, đến Song Hye Kyo cũng "thả tim"

Dù từng được dự đoán sẽ thất bại nhưng kể từ khi lên sóng đến nay, Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon - hậu truyện của Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon lại trở thành "cú hit" đầy bất ngờ. Phim đạt rating ấn tượng, thậm chí có chỉ số mở màn cao hơn cả phần 1 trước đó. Ngoài ra, việc cặp đôi đình đám Park Bo Young - Park Hyung Sik trở lại sau 6 năm với vai khách mời cũng khiến người xem vô cùng phấn khích.

Với việc đánh dấu màn tái xuất hoành tráng, Park Hyung Sik và Park Bo Young còn bị phát hiện có nhiều chi tiết như ẩn ý "phim giả tình thật" trên MXH.

Cặp đôi "song Park" tái xuất trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon

Cụ thể theo Koreaboo, Park Hyung Sik đã để lộ chi tiết "nhớ thương" Park Bo Young qua bài đăng mới nhất của mình trên Instagram. Nam diễn viên đăng ảnh chụp selfie cùng Park Bo Young, đồng thời sử dụng nhạc nền là ca khúc For Us của anh bạn thân V nhóm BTS.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu đoạn nhạc mà Park Hyung Sik chọn lại là đoạn "Anh vẫn đang chờ em, liệu em có đổi ý không? Anh sẽ từ bỏ tất cả vì hai ta. Ôi, anh ước rằng anh có thể ở bên em".

Park Hyung Sik đăng ảnh với Park Bo Young kèm phần lời bài hát đầy "ẩn ý"

Đoạn nhạc với phần lời như trên khiến phần bình luận "bùng nổ". Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng phải chăng Park Hyung Sik đang bày tỏ lòng mình với Park Bo Young hay không. Koreaboo cũng đã "đào" lại một số đoạn phỏng vấn trước đó của cả hai, nhận thấy rằng Park Hyung Sik luôn bày tỏ tình cảm của mình với đàn chị, nhưng Park Bo Young ngược lại không để ý do nghĩ rằng anh chàng đối xử với ai cũng tốt như nhau, kể cả đạo diễn.

Song Hye Kyo thả tim bài đăng

Hiện tại, bài đăng của Park Hyung Sik nhận về hàng triệu lượt thả tim, trong đó có cả Song Hye Kyo và Han Hyo Joo. Khán giả đùa rằng nhiều khả năng 2 "chị đại" màn ảnh Hàn cũng ủng hộ, "đẩy thuyền" cặp đôi Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon và mong họ thành đôi thật ngoài đời.

Theo Koreaboo