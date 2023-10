Park Seo Joon vẫn chưa thoát "kiếp nạn" bị dìm tạo hình: Ngày càng kém sắc ở bom tấn 5300 tỷ vì 1 chi tiết

Trong khoảng thời gian cuối năm nay, màn ảnh thế giới vẫn có nhiều bom tấn sắp sửa trình làng. Vũ trụ màn ảnh Marvel sẽ trở lại với dự án điện ảnh cuối cùng trong năm 2023 - The Marvels. Hiện tại, bộ phim thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả châu Á do có sự góp mặt của tài tử xứ Hàn Park Seo Joon. Thế nhưng khác với hình ảnh điển trai thường thấy, Park Seo Joon trong The Marvels... lạ lắm!

Không ngờ có ngày tài tử điển trai như Park Seo Joon cũng bị hại về nhan sắc

Cụ thể trong poster cá nhân vừa được ekip tung ra, tạo hình Hoàng tử Yan của Park Seo Joon một lần nữa khiến dân tình chán ngán. Anh chàng có biểu cảm vô hồn, bị "dìm" nhan sắc bởi kiểu tóc dài khó hiểu, không hợp gương mặt. Không ít khán giả so sánh anh như "sói hoang hư hỏng", "ông chú U40 thành đạt", "như photoshop"...

Poster cá nhân mới của Park Seo Joon trong The Marvels

Khán giả chê bai tạo hình nhan sắc của Park Seo Joon

Mặt khác, đây không phải lần đầu tiên khán giả được "chiêm ngưỡng" dung nhan nhân vật mà ngôi sao Tầng Lớp Itaewon thể hiện trong The Marvels. Kể từ khi xuất hiện chính thức, Hoàng tử Yan đã khiến khán giả "xịt keo" vì liên tiếp có những tạo hình vô cùng kém sắc. Bên cạnh mái tóc không tự nhiên và "dìm hàng" thì biểu cảm của Park Seo Joon cũng chán nản, thiếu sức sống.

Park Seo Joon trong poster chung của phim

Trong The Marvels, nhân vật của Park Seo Joon - Hoàng tử Yan cai quản một hành tinh mà tại đó, cư dân giao tiếp thông qua âm nhạc. Nữ chính Captain Marvel - Carol Danvers (Brie Larson) vô tình đến hành tinh này và làm quen Hoàng tử Yan. Theo như nguyên tác truyện tranh, cả hai sẽ có mối quan hệ vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, và chi tiết này cũng đã được thể hiện chớp nhoáng trong trailer.

Nhiều khán giả vẫn hi vọng khi phim ra mắt, hình ảnh và khí chất thực tế của Hoàng tử Yan sẽ khả quan hơn trên các ấn phẩm hình ảnh. Đây dù sao vẫn là cơ hội lớn nhất mà Park Seo Joon nhận được trong suốt sự nghiệp, cho thấy danh tiếng và địa vị không hề tầm thường của chàng mỹ nam sinh năm 1988.

Một số hình ảnh của "hoàng tử" Park Seo Joon trong các teaser, trailer The Marvels

Nhìn lại Park Seo Joon điển trai trước đó, đích thị "rời xa phim Hàn là bão tố"!

The Marvels ra rạp vào ngày 10/11/2023.