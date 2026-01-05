"Song Hye Kyo không đủ đẹp để đóng nữ chính"

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip ghi lại chia sẻ của Song Hye Kyo trong một buổi phỏng vấn hồi năm ngoái. Trong clip, nữ diễn viên bình thản kể lại quãng thời gian đầu sự nghiệp, khi cô được chọn vào vai nữ chính trong Full House và lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ fan nguyên tác. Lý do rất đơn giản nhưng cũng rất cay nghiệt: Song Hye Kyo bị chê thấp, không đủ đẹp để đóng nữ chính. Một nhận xét tưởng chừng quen thuộc với nhiều diễn viên nữ, nhưng khi được chính Song Hye Kyo kể lại, nó khiến người xem không khỏi bất ngờ bởi cách cô đối diện với sự hoài nghi ấy.

Song Hye Kyo chia sẻ về việc từng bị chê bai ngoại hình vì đóng Full House

Theo lời Song Hye Kyo, thời điểm thay vì phản pháo, đôi co với fan nguyên tác, thứ duy nhất cô tự nhủ là: “Tôi sẽ cho các người thấy.” Một suy nghĩ vừa liều lĩnh, vừa cứng đầu, nhưng cũng chính là thứ đã đưa Song Hye Kyo đi xa hơn tất cả những lời chê bai năm ấy.

Full House lên sóng năm 2004 và nhanh chóng trở thành hiện tượng khắp châu Á. Bộ phim đạt rating trung bình hơn 30% tại Hàn Quốc, có thời điểm chạm mốc gần 40%, con số mơ ước với bất kỳ phim truyền hình nào. Không chỉ thành công trong nước, Full House còn được xuất khẩu rộng rãi sang nhiều quốc gia châu Á, tạo nên cơn sốt Hallyu mạnh mẽ đầu những năm 2000. Tên tuổi Song Hye Kyo từ một nữ diễn viên trẻ tiềm năng chính thức được nâng lên hàng sao hạng S, gắn liền với hình ảnh “nữ thần châu Á” suốt nhiều năm sau đó.

Nhan sắc Song Hye Kyo trong Full House

Điều đáng nói là vai nữ chính Han Ji Eun trong Full House lại được xem là một trong những hình tượng đẹp nhất sự nghiệp Song Hye Kyo. Nhân vật không mang vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo kiểu mỹ nhân cao ráo, mà là kiểu “nhỏ mà có võ”: dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn, đôi mắt to trong veo và nụ cười rạng rỡ. Chính sự không hoàn hảo về chiều cao ấy lại vô tình khiến Han Ji Eun trở nên gần gũi, đáng yêu, thậm chí phong cách thời trang, cách trang điểm của Ji Eun còn trở thành trend gây bão khắp châu Á. Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim đến nay vẫn được nhắc lại như một chuẩn mực của vẻ đẹp tự nhiên, không cần phô trương nhưng vẫn đủ sức gây thương nhớ.

Về diễn xuất, Song Hye Kyo khi đó được đánh giá là tiến bộ rõ rệt. Cô thể hiện trọn vẹn một Han Ji Eun vừa ngốc nghếch, lạc quan, vừa yếu đuối nhưng không hề bi lụy. Những phân đoạn hài hước với Bi Rain mang lại tiếng cười tự nhiên, trong khi các cảnh cảm xúc lại đủ tinh tế để chạm đến khán giả mà không cần bi kịch hóa quá đà. Nhiều nhà phê bình thời điểm đó nhận xét rằng Song Hye Kyo không phải mẫu diễn viên xuất sắc nhưng có khả năng khiến người xem tin vào cảm xúc của nhân vật, một thế mạnh cực kỳ quan trọng với dòng phim ngôn tình.

Nhìn lại câu chuyện không đủ đẹp để đóng nữ chính, khán giả hiện tại càng thấy nó mang tính mỉa mai. Bởi chính vai diễn từng bị phản đối ấy lại trở thành biểu tượng, không chỉ của Full House mà còn của cả sự nghiệp Song Hye Kyo. Từ một cô gái bị nghi ngờ vì chiều cao và ngoại hình, Song Hye Kyo đã dùng Full House để chứng minh rằng “đủ đẹp” hay không không nằm ở số đo, mà nằm ở việc cô có khiến khán giả yêu nhân vật của mình hay không. Và rõ ràng, cô đã làm được theo cách thuyết phục nhất.

Nguồn ảnh: Tổng hợp