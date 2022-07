Sống bằng tiền trợ cấp, một người mẹ trở thành triệu phú chỉ nhờ 1 khoảnh khắc

Đổi đời nhờ một khoảnh khắc

Lisa Nichols sinh ra tại vùng đất nghèo ở nam Los Angesles (Mỹ) - một khu vực nổi tiếng với sự giao tranh của các băng đảng đường phố. Gia đình cô cũng nghèo khó như những nhà khác trong khu vực. ''Tôi được sinh ra trong gia đình giàu tình thương, nhưng chúng tôi thường hết tiền trước khi hết tháng'', Nichols chia sẻ. Để phụ giúp gia đình cô đã bắt đầu đi làm thêm từ năm 14 tuổi.

Mặc dù những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng nhưng việc thiếu tiền vẫn là rào cản để Nichols theo học đại học. Từ năm 2, cô quyết định bỏ học để đi làm vì gia đình không có đủ khả năng chi trả. Cô trải qua đủ các công việc từ quản lý văn phòng, nhân viên tiếp thị cho đến thu ngân... Tuy nhiên mỗi công việc chỉ duy trì trong một thời gian và cô nhanh chóng bị sa thải.

Năm 1994, ở tuổi 28, Nichols là bà mẹ đơn thân nuôi một cậu con trai 8 tuổi bằng số tiền trợ cấp xã hội. Có lần cô cần mua bỉm cho con trai Jelani nhưng chỉ còn 11,42 USD (267.000 đồng) trong tài khoản.

''Tôi đã phải cuộn con vào một khăn tắm trong 2 ngày. Vào ngày thứ 2, tôi đặt tay lên bụng con mình và nói: Đừng lo con yêu, mẹ sẽ không bao giờ nghèo đến mức này một lần nữa. Đây là ký ức tôi không bao giờ quên về những ngày tháng đen tối nhất. Song đây là sự khởi đầu cho sự thay đổi'', Nichols kể lại.

Lisa Nichols là diễn giả truyền cảm hứng tại nhiều sự kiện

Trong vài năm sau đó, cô bắt đầu đọc sách để giáo dục và truyền cảm hứng cho chính bản thân mình và tích cực tham dự các hội nghị doanh nhân ở Mỹ. Sau đó cô may mắn được nhận vào làm tại một học khu lớn ở Los Angeles. Mỗi sáng, cô đứng trước gương và nói với bản thân 3 điều:

1. Lisa, tôi tự hào về cô vì... (7 điều đáng tự hào về mình)

2. Lisa, tôi tha thứ cho cô vì... (7 lỗi lầm trong quá khứ)

3. Lisa, tôi cam kết với cô rằng... (7 cam kết cho bản thân)

Hằng ngày, cô gửi con trai tại mẫu giáo và làm việc hơn 8 tiếng/ngày. Hết giờ làm cô thường đón con về văn phòng. 30 phút từ 6-6h30 để đón con là khoảng thời gian ngắn ngủi để cô nghỉ ngơi, sau đó là làm việc đến nửa đêm.

"Tôi ngừng ra ngoài ăn tối, ngừng đi nhảy, ngừng làm móng, làm tóc... Và mỗi lần có lương, tôi lại chuyển cho chính mình một tấm séc đến ngân hàng, với dòng ghi chú: "Tiền đầu tư cho giấc mơ của tôi", cô kể lại.

Lisa Nichols làm như vậy trong vòng 3,5 năm. Cô thử thách mình bằng cách cố gắng sao cho tấm séc phải tăng 5% so với tấm séc trước. Cô làm ngày làm đêm để thực hiện mục tiêu của mình. Cô cũng học thay đổi cuộc sống, học cách sống với số lượng tiền tối thiểu.

Cô bán xe đang đi để mua chiếc cũ hơn, dọn khỏi căn hộ 3 phòng ngủ để ở chung với một người khác. ''Tôi chọn sự không thoải mái để cách tuần lại được gửi một tờ séc'', cô kể lại.

Một ngày, cô đến ngân hàng kiểm tra tài khoản của mình. ''Khi tôi nói 'tên tôi là Lisa Nichols, mọi người trong ngân hàng sửng sốt: 'Cô là chủ nhân của tấm séc 'đầu tư cho giấc mơ của tôi' đó ư?' và họ đều muốn biết giấc mơ của tôi là gì. Tôi nhún vai: 'Tôi không biết! Nhưng chắc nó tốn tiền",cô kể lại khoảnh khắc đó.

Khi nhìn thấy số tiền tích góp được lên đến 62.500 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng) chính cô cũng không tin đó vào mắt mình. ''Gia đình tôi chưa từng có 5.000, 10.000 USD trong tài khoản. Khi đó tôi cúi xuống nhìn con trai của mình và nói: 'Cuộc đời mẹ con mình sẽ thay đổi từ đây'', cô nhớ lại.

Muốn thoát nghèo phải suy nghĩ dài hạn

Với số tiền có được Nichols thành lập công ty Motivating the Masse, cung cấp các chương trình đào tạo phát triển cá nhân và doanh nghiệp thông qua huấn luyện. Từ năm 2008, công ty đạt ''tăng trưởng 2 con số mỗi năm'' và chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2013. Theo số liệu từ nền tảng kinh doanh Crunchbase, 5,1 triệu USD là mức doanh thu hàng năm công ty có được.

Ngoài nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, cô được mời làm diễn giả tại những sự kiện truyền cảm hứng. Mỗi sự kiện cô được trả mức lương lên đến 35.000-85.000 USD. Cô cũng là tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy như 9 Steps to Living the Life You Love (2009), Abundance Now: Amplify Your Life & Achi Prosperity Today (2016)...

Cô là người sáng lập chương trình tạo động lực tinh thần cho tuổi teen Motivating the Teen Spirit với sự tham gia của 200.000 thanh thiếu niên, nhằm giúp nhăn chặn các vụ tự tử và hỗ trợ học sinh bỏ học trở lại trường học.

Theo Celebrity Net Worth, hiện cô Nichols đang có tài sản ròng ước tính 5 triệu USD. Nhìn lại hành trình của mình, cô Nichols cho rằng lời khuyên hàng đầu để thoát nghèo chính là suy nghĩ dài hạn. ''Vượt ra khỏi kế hoạch 30 ngày, bạn nên lập kế hoạch 3-5 năm và hành động''.

Cô cho rằng mọi người cố gắng tiềm tiền, bắt đầu và kết thúc bằng tiền, đó chỉ là chiến thắng ngắn hạn. Nhưng nếu kiếm tiền với mục đích thay đổi cuộc đời, bạn sẽ phải nỗ lực không ngừng để phát triển từng ngày.

Để thay đổi bản thân, Nichols hoạch định rõ ràng, điều đầu tiên đó phải là học hỏi. ''Tôi sẵn sàng đi tìm những người có những thứ mà tôi không có, những người sống một cuộc đời mà tôi không được sống, những người tin vào những điều mà tôi không biết. Và tôi sẵn sàng đi theo, học hỏi nơi họ.

Điều thứ hai là tôi quan sát mọi hành vi xấu xảy ra trong cuộc sống của tôi, của tất cả mọi người và lấy đó làm bài học để bản thân hạn chế rủi ro.

Tôi phát hiện, khi phạm phải sai lầm, mọi người không muốn nói với chính mình mà họ cố gắng bảo vệ, chứng minh, giấu giếm và bào chữa. Bạn tiêu hao quá nhiều năng lượng cho những hành vi sai lầm đó. Chỉ đến khi nào bạn thức dậy hàng ngày và nói: "Tôi không có gì để bảo vệ. Tôi không có gì để chứng minh. Tôi không có gì để giấu giếm. Tôi không có gì để bào chữa", đó có nghĩa là bạn đang thay đổi bản thân theo hướng tích cực".

Lisa Nichols cho rằng, ngày nay cô đem lại giá trị lớn cho gia đình và xã hội bởi hồi đó đã dám bỏ lại tất cả để làm lại. "Một lý do nhiều người không đến được với thành công là vì họ không biết rằng cánh cửa phía trước chỉ vừa cho một người. Chúng ta ai cũng muốn mang theo tất cả những người khác qua cánh cửa đó. Nhưng bạn phải cứu giúp bản thân trước. Tôi đi qua cánh cửa một mình, tôi tự học, tôi tự thay đổi bản thân, rồi quay lại với mọi người", cô nói.

https://cafef.vn/song-bang-tien-tro-cap-ba-me-don-than-tro-thanh-trieu-phu-chi-nho-1-khoanh-khac-suy-nghi-dai-han-la-chia-khoa-de-thoat-khoi-canh-ngheo-kho-20220719135628484.chn