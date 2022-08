Soi da miễn phí, săn mỹ phẩm chất lượng, cùng chia sẻ kiến thức làm đẹp tại sự kiện của quán quân KOC Call Me Duy

Nếu bạn thường xuyên "nằm vùng" trên các mạng xã hội liên quan tới chủ đề làm đẹp, hẳn là cái tên Call Me Duy đã không còn xa lạ. Call Me Duy - chàng beauty influencer chuyên về mảng chăm sóc da hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ của giới trẻ. Anh chàng sở hữu kênh YouTube chăm da khoa học với 520K người theo dõi, cộng đồng Facebook gần 500K thành viên cung cấp kiến thức về chống nắng, dưỡng da... Mới đây, Call Me Duy đã xuất sắc trở thành quán quân cuộc thi KOC - chương trình dành cho các nhà sáng tạo nội dung.

Thừa thắng xông lên, tận dụng sự ủng hộ và chú ý từ mọi người, Call Me Duy sẽ tổ chức Skinbiz Fair - Ngày hội chăm da tạo cơ hội cho các anh chị em cô dì chú bác yêu thích, đam mê skincare gặp gỡ, trao đổi với hàng loạt hoạt động hấp dẫn. Sự kiện được tổ chức từ 8h - 15h ngày 28/8 tại Normad 28 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Phú Nhuận, TP.HCM.

Thông qua sự kiện này, Call Me Duy mong muốn cập nhật các xu hướng làm đẹp hot hit trên TikTok tới mọi người, giúp họ tiếp cận với khoa học trong mỹ phẩm theo cách gần gũi, chân thực và thú vị hơn. Duy cũng hi vọng có thể góp phần thực tiễn hóa các mẹo vặt chăm da, chỉ ra những lỗi sai skincare để mọi người ai cũng dưỡng da đúng cách và an toàn.

Đến với Skinbiz Fair của Call Me Duy, bạn sẽ được gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe và cùng chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm về chăm da, làm đẹp, cách sóc sức khỏe cùng với các Influencer nổi tiếng như Ty Lê, Sư Tử Ăn Chay tại mini workshop. Bên cạnh đó, các thương hiệu mỹ phẩm với hàng loạt deal hời, quà tặng lên tới cả triệu đồng cùng các gian hàng thanh lý mỹ phẩm giá "cực yêu" từ TikToker/ Influencers đang chờ đón bạn tại Skinbiz Fair. Các hoạt động thực tiễn: soi da và tư vấn miễn phí, trải bài tarot... tại Skinbiz Fair hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

Hấp dẫn thế này thì chần chờ gì nữa mà không đăng kí và nhanh tay mua vé đến Skinbiz Fair đi thôi. Ngày 28/8 tới đây, Skinbiz Fair đảm bảo sẽ bùng nổ lắm cho coi!