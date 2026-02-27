Sốc: Trăn khổng lồ dài 5m bơi giữa phố ngập ở Bali, clip từ ban công khiến dân mạng rùng mình

Các đoạn video do cư dân quay từ ban công cho thấy những con trăn kích thước lớn uốn lượn trong dòng nước đục ngầu, len qua những con phố ngập và cả khuôn viên biệt thự. Một số nhân chứng cho biết có cá thể dài tới khoảng 5 mét.

Clip: X

Bali vốn là nơi sinh sống của nhiều loài trăn rắn lớn, đặc biệt là trăn gấm, loài bản địa của Indonesia và phổ biến trên khắp hòn đảo. Đây là loài bò sát có khả năng bơi lội rất giỏi, vì vậy việc chúng xuất hiện trong nước lũ không phải điều quá bất thường, song vẫn khiến nhiều người lo lắng.

Mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước dâng cao, làm ngập nhiều biệt thự, xe máy đỗ ven đường bị chìm một phần trong nước. Nhiều tuyến đường chính tại các thị trấn và làng mạc trở nên không thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo, yêu cầu người dân và khách du lịch tránh xa các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn trước các nguy cơ tiềm ẩn như dòng chảy xiết, vật cản dưới nước hay sự xuất hiện của động vật hoang dã.

Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhằm hỗ trợ người dân và gia cố các điểm xung yếu. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp bị rắn cắn nào liên quan đến đợt lũ.

Cơ quan chức năng cảnh báo, mưa lớn đến cực đoan kèm biển động có thể tiếp diễn đến hết ngày 26/2.Giới chức xác nhận chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận tại các điểm này.

Indonesia vốn là quốc gia quần đảo thường xuyên hứng chịu thiên tai. Thời gian gần đây, nước này liên tiếp đối mặt với các sự kiện thời tiết cực đoan gây hậu quả nặng nề. Tháng trước, một vụ sạt lở đất tại Tây Java khiến hơn 80 người thiệt mạng. Trước đó, các trận lũ trên đảo Sumatra từ cuối tháng 11 năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.190 người, 141 người vẫn mất tích và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, theo số liệu từ cơ quan quản lý thảm họa.

Nguồn: NDTV