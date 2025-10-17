NÓNG: Bệnh viện Bà Rịa thông tin chính thức về trường hợp nam sinh tử vong đang xôn xao dư luận

Trưa 17-10, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến trường hợp tử vong được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện cho biết hiện phía bệnh viện đang rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12-10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa có tiếp nhận một người bệnh nam chưa rõ họ tên, khoảng 18 tuổi, được xe SOS đưa vào bệnh viện trong tình trạng bệnh kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng. Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nơi xảy ra vụ việc

Đến 21 giờ 55 phút cùng ngày, người bệnh được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc. Đến 5 giờ ngày 13-10, bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh hôn mê sâu GCS: E1VtM1, Mạch cảnh không bắt được, HA: 0/0, Mornitor: đẳng điện, ECG: đẳng điện 12 chuyển đạo, Đồng tử 2 bên 6 mm không phản xạ ánh sáng. Người bệnh được kết luận tử vong, bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định (do không có thân nhân).

Đến ngày 15-10-2025, Bệnh viện nhận được thông tin, trang facebook có tên "Thanh Xuân" đã đăng tải các thông tin liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Khoa, Phòng liên quan để xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh. Qua kiểm tra, bệnh viện nhận thấy, các thông tin đăng tải trên trang facebook nêu trên là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an phường Tam Long, Công an TP HCM đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện đang thực hiện họp Hội đồng Chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong, rà soát các quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế. Khi có kết luận, bệnh viện sẽ có báo cáo chi tiết gửi Sở Y tế.