Sổ sức khỏe điện tử VNeID chính thức thay sổ giấy

Bộ Y tế vừa vừa có quyết định về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Theo đó, dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu thông tin tương ứng đã có trên ứng dụng VNeID.

Quyết định cũng yêu cầu, việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân theo các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, quản lý và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan.

Dữ liệu được chia sẻ trong Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID gồm các nhóm thông tin: hành chính cá nhân; tiền sử dị ứng, bệnh tật, tiêm chủng; thông tin từng đợt khám, chữa bệnh và tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Trong đó, mỗi đợt khám, chữa bệnh thể hiện cơ sở tiếp nhận, thời gian khám, nhập viện, ra viện; hình thức và lý do khám; tình trạng, kết quả điều trị; chẩn đoán ra viện; các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng; thuốc sử dụng cùng phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện.

Tóm tắt hồ sơ bệnh án bao gồm tiền sử, diễn biến lâm sàng, kết quả cận lâm sàng có giá trị, phương pháp và hướng điều trị, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám và thông tin bác sĩ điều trị.

Theo quy định, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập, tải về bản ghi chi tiết từng đợt khám, chữa bệnh dưới dạng tệp PDF trên ứng dụng VNeID, bảo đảm các quyền theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cơ sở khám, chữa bệnh rà soát thủ tục hành chính, điều chỉnh hệ thống thông tin và thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đây là bước tiến trong cải cách hành chính và liên thông dữ liệu, cho phép công bố, khai thác và sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong hồ sơ thủ tục hành chính, khi dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ.