So sánh gan của người uống cà phê và người không uống, phát hiện điều bất ngờ

Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây cho thấy ly cà phê hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư gan, ngay cả ở những người uống từ 5 cốc trở lên mỗi ngày.

Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 354.000 người và theo dõi trong hơn một thập kỷ. Kết quả được công bố trên tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology, CNN đưa tin.

Bác sĩ Hyunseok Kim, chuyên gia ghép gan tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles, Mỹ) và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Đây có lẽ là dữ liệu theo dõi dài hạn toàn diện nhất về tác động của cà phê đối với gan. Chúng tôi nhận thấy lợi ích cho gan dường như không đến từ caffeine, bởi những người uống cà phê đã khử caffeine cũng có lợi ích tương tự. Có vẻ tác dụng này liên quan nhiều hơn đến đặc tính chống oxy hóa của cà phê."

Các nhà nghiên cứu đánh giá bệnh gan thông qua số ca xơ gan – tình trạng gan bị sẹo hóa và tổn thương vĩnh viễn do nhiều bệnh lý mạn tính như gan nhiễm mỡ, viêm gan virus, bệnh gan do rượu…

Hiện có hơn 58 triệu người trên thế giới mắc xơ gan và căn bệnh này gây ra gần 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm.

Nghiên cứu cũng theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan (hepatocellular carcinoma) – dạng ung thư gan phổ biến nhất, với khoảng 685.000 ca mắc mới và hơn 597.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.

Mối quan hệ giữa cà phê và sức khỏe gan

Kết quả nghiên cứu cho thấy tác dụng bảo vệ gan của cà phê có xu hướng tăng theo lượng tiêu thụ.

Những người uống 1-2 cốc mỗi ngày có nguy cơ xơ gan thấp hơn 20%, nguy cơ ung thư gan thấp hơn 24% và nguy cơ tử vong do bệnh gan thấp hơn 31%.

Ở nhóm uống 3-4 cốc mỗi ngày, nguy cơ xơ gan và ung thư gan đều giảm khoảng 35%, trong khi nguy cơ tử vong do bệnh gan giảm 41%.

Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây cho thấy ly cà phê hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư gan.

Đáng chú ý, nhóm uống từ 5 cốc trở lên mỗi ngày có nguy cơ xơ gan thấp hơn 32%, nguy cơ ung thư gan giảm tới 47% và nguy cơ tử vong do bệnh gan giảm 42%.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, người không tham gia nghiên cứu, nhận xét: "Đây là những con số rất đáng chú ý đối với một thứ bình thường như ly cà phê hằng ngày. Tuy nhiên, đây mới là mối liên hệ thống kê, chưa phải bằng chứng khẳng định quan hệ nhân quả."

Ngoài việc giảm nguy cơ bệnh gan, các hình ảnh MRI và xét nghiệm chuyên sâu trong nghiên cứu còn cho thấy người uống cà phê có ít mỡ gan hơn, ít viêm gan hơn và khỏe mạnh hơn.

Theo bác sĩ Kim, các chất chống oxy hóa trong cà phê – bất kể có caffeine hay không – có thể giúp giảm hoạt động của những con đường gây viêm và hình thành sẹo trong gan.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lợi ích của cà phê không chỉ dừng lại ở gan. Nhiều nghiên cứu trước đây còn cho thấy cà phê liên quan đến giảm nguy cơ đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch, suy tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ và nhiều bệnh mạn tính khác.

Cà phê có đường thì sao?

Nghiên cứu cho thấy những người thêm đường hoặc chất tạo ngọt vào cà phê vẫn có xu hướng giảm nguy cơ bệnh gan, nhưng mức lợi ích thấp hơn đôi chút.

Bác sĩ Kim lưu ý việc sử dụng quá nhiều đường, chất tạo ngọt nhân tạo hoặc kem pha sẵn có thể không tốt cho sức khỏe gan.

Những người dùng chất tạo ngọt có chỉ số viêm gan cao hơn – yếu tố có thể góp phần vào gan nhiễm mỡ.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị lượng đường bổ sung không nên vượt quá 9 thìa cà phê (36g) mỗi ngày với nam và 6 thìa cà phê (26g) với nữ.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 2-3 cốc cà phê cỡ lớn.

Để tránh ảnh hưởng giấc ngủ, các chuyên gia khuyên nên ngừng uống cà phê ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ, thậm chí nhiều người chọn không uống sau 3 giờ chiều.