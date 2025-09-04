Số điện thoại 039271xxxx thông báo nam sinh 2007 "bán thông tin cá nhân", phải nộp 350 triệu đồng để giải quyết: mẹ nạn nhân lập tức báo công an

Khoảng 10h30' ngày 2/9/2025, cháu H.M.K (sinh năm 2007, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 039271xxxx. Sau khi nghe máy, đối tượng yêu cầu cháu kết bạn Zalo và tiến hành gọi video với hình ảnh giả danh cán bộ Công an.

Trong cuộc gọi, đối tượng thông báo cháu H.M.K có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã "bán thông tin cá nhân" với giá 350 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu cháu phải vào TP Hồ Chí Minh để làm việc, hoặc nếu không đi được thì phải chuyển số tiền 350 triệu đồng để "giải quyết". Khi cháu H.M.K nói không có tiền, đối tượng đã hướng dẫn thuê nhà nghỉ và gọi điện về nhà với nội dung giả mạo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền. Do hoảng sợ, cháu đã lấy xe máy đi đến một nhà nghỉ tại TP Bắc Ninh theo chỉ dẫn, thuê phòng và nhắn tin về cho mẹ theo nội dung đối tượng soạn sẵn, yêu cầu không được nói với ai và không được trình báo Công an.

Cháu H.M.K trở về cùng gia đình.

Tuy nhiên, nhờ đã được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trước đó, mẹ cháu H.M.K nhận thấy dấu hiệu bất thường và lập tức đến Công an phường Thạch Khôi trình báo. Công an phường Thạch Khôi đã phối hợp cùng gia đình nhiều lần liên lạc, tuyên truyền và hướng dẫn cháu H.M.K. Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu đã nhận thức được hành vi lừa đảo và trở về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là nắm bắt thông tin do Công an phường, xã, đặc khu tuyên truyền về các hình thức lừa đảo, nhất hình thức "bắt cóc online" giả danh cơ quan chức năng.

Theo Bộ Công an



