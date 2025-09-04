Hoa hậu Thùy Tiên và Chị Em Rọt bị đề nghị truy tố về tội danh gì?

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies, sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất, là hàng giả.

Như An ninh thủ đô đã thông tin, trước đó, tháng 4 và tháng 5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố, bắt giam đối với các đối tượng Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công.

Theo tài liệu điều tra, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Trong khi đó, Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera, hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty Cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Đến cuối tháng 2-2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông. Cơ quan Công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, riêng Tiên được trả tiền "hoa hồng" gần 7 tỷ đồng.