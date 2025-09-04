Làm rõ nguyên nhân bé gái bị bầm tím mặt khi gửi ở nhà trẻ Bắc Ninh

Ngày 4/9, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1.

"Quan điểm của phường là nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự việc, nếu cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn", ông Viên cho biết thêm.

Cháu Dương Tú V. bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân – cơ sở 1.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh việc phụ huynh đến lớp đón con và tá hỏa phát hiện bé gái bị bầm tím mặt, trên má có vết răng cắn.

"Ngày đầu tiên đi học của con, xem bao nhiêu vụ trên mạng nhưng không nghĩ nó sẽ rơi vào gia đình mình. Đến đón con không thể chấp nhận được vào mắt mình là con bị tím hết mặt mũi như thế", phụ huynh viết trong bài đăng.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, bé gái là Dương Tú V., được bố mẹ gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1, phường Tiền Phong.