Hoa hậu Thuỳ Tiên khai bắt đầu tham gia sản xuất kẹo Kera vì thấy "sản phẩm có nhiều ý tưởng hay ho"

Thông tin từ Bộ Công an tối 19/5 cho biết, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đên Công ty CP Asia Lite và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 5 bị can trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).

Cụ thể, Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu. Ảnh: Bộ Công an

Tại cơ quan công an, hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô bắt đầu tham gia điều hành việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera từ khoảng giữa tháng 12/2024, sau một phiên live bán hàng. Lý do được hoa hậu Thuỳ Tiên đưa ra là khi đó hoa hậu này cảm thấy "sản phẩm có nhiều ý tưởng hay ho".

"Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều", thông tin báo Dân Trí sáng 20/5 dẫn lời hoa hậu Thùy Tiên.

Được biết, sản phẩm thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trước đó đã xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera hay kẹo rau củ Kera) do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất là "hàng giả".

Tính từ ngày 12/12/2024 đến 19/3/2025, Công ty này đã bán ra thị trường 135.325 hộp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, thông tin từ cơ quan chức năng.

Mỗi hộp kẹo Kera có 30 viên, giá dao động 150.000 - 165.000 đồng/hộp. Như vậy ước tính sơ bộ với giá niêm yết, Chị Em Rọt đã bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu gần 18 tỷ đồng với mức giá khoảng 150.000 đồng/hộp. Riêng hoa hậu Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ Kẹo rau củ Kera

Liên quan vụ việc trên tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, tối 19/5, Công an khởi tố 5 bị can gồm:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng và Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Sản xuất cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Trong đó, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vy (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Trương Thị Lê (do đang mang thai).

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị bắt trước đó. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 03/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 18/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk. Cùng ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 05 bị can, gồm:

Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”, quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015;

4 bị can là lãnh đạo, cổ đông Công ty Chị Em Rọt, gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên, cùng về tội “Lừa dối khách hàng”quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.