Sơ chế thịt gà trước khi nấu: Một thói quen tưởng tốt không ngờ "cực hại"

Phần lớn mọi người rửa thịt gà trước khi chế biến vì muốn rửa sạch độ nhớt của thịt và giảm bớt vi khuẩn trong thịt. Điều này dường như có vẻ đúng vì thịt gà sống thường chứa nhiều vi khuẩn. Tuy nhiên, rửa sạch gà bằng nước không có hiệu quả thực sự trong việc hạn chế vi khuẩn. Trên thực tế, rửa thịt gà như vậy lại gây tác dụng ngược.

Khi rửa dưới vòi nước, lực nước không đủ để loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn bám trên bề mặt. Trong khi đó, nước rửa khi bắn ra môi trường xung quanh có thể mang theo vi khuẩn lan sang bồn rửa, mặt bếp, dụng cụ hoặc thực phẩm khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), rửa thịt gà sống có thể khiến vi khuẩn từ thịt, như Campylobacter jejuni, Salmonella, Clostridium perfringens và Staphylococcus aureus, phát tán khắp nhà bếp. Những vi khuẩn này dễ dàng bám vào các vật dụng trong bếp như dao, thớt, hoặc thậm chí là các thực phẩm khác. CDC gọi hiện tượng này là "ô nhiễm chéo", và cảnh báo rằng việc rửa thịt gà sống là một nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm.

Tiến sĩ Ian Williams, chuyên gia an toàn thực phẩm tại CDC Hoa Kỳ, cảnh báo: "Chỉ cần một vài tế bào của Campylobacter có thể gây ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Việc rửa thịt gà sẽ khiến những vi khuẩn này phát tán khắp nơi, làm ô nhiễm cả căn bếp của bạn". Điều này không chỉ gây hại cho người chế biến mà còn cho cả gia đình.

Chuyên gia dinh dưỡng Avni Kaul, người sáng lập NutriActivania tại Ấn Độ, cho biết: "Vi khuẩn từ thịt gà sống sẽ bám vào những giọt nước từ thịt và lây lan nhanh chóng. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường".

Nếu cảm thấy phiền toái vì thịt gà còn nhớt thì thay vì rửa bằng nước, bạn có thể dùng khăn để lau sạch phần nhớt đó, nhà nghiên cứu an toàn thực phẩm, tiến sĩ Jennifer Quinlan của Đại học Drexel (Mỹ) cho biết, theo MSN .

Tiến sĩ N. Vijayashree, chuyên gia dinh dưỡng tại MGM Healthcare ở Chennai (Ấn Độ), gợi ý: "Nếu bạn muốn làm sạch gà trước khi nấu, có thể dùng các nguyên liệu như muối, giấm hoặc nước cốt chanh. Chà sát nhẹ lên bề mặt thịt sẽ giúp loại bỏ một phần vi khuẩn mà không làm lây lan chúng trong nhà bếp".

Bên cạnh đó, các gia vị truyền thống như nghệ, vốn có tính kháng sinh tự nhiên, cũng có thể giúp giảm thiểu vi khuẩn trên bề mặt thịt. Nước cốt chanh không chỉ giúp khử mùi mà còn giúp làm sạch một cách tự nhiên.

Một lưu ý quan trọng là, nấu gà đến nhiệt độ ít nhất 74 độ C sẽ giúp tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn có hại, đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình bạn. Các chuyên gia khuyến cáo rằng đây là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất để làm sạch và tiêu diệt vi khuẩn trong thịt sống.