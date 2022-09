SNSD tổ chức họp fan: Tưởng đâu lễ hội hoá trang màu hồng, tái hiện loạt sân khấu huyền thoại

Vào ngày 3/9 vừa qua, SNSD đã chính thức hội ngộ cùng người hâm mộ tại sự kiện fanmeeting mang tên Long Lasting Love được tổ chức ở KSPO Dome. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi kỷ niệm 15 năm bên nhau của “nhóm nhạc quốc dân".

Ngay trước thềm sự kiện diễn ra, cộng đồng SONE - fan của SNSD đã thu hút sự chú ý với những bộ trang phục cùng tạo hình nổi bật không khác gì lễ hội hoá trang. Vì concept của buổi fanmeeting lần này có chủ đề là Pink Cosmic Festa nên người hâm mộ của 8 cô nàng đã có dịp được diện những bộ trang phục đầy hường phấn, sáng tạo.

Những bộ trang phục nổi bật của SONE tại fanmeeting, tạo hình được đầu tư kỹ lưỡng không khác gì một lễ hội hoá trang

Vì lâu rồi mới có dịp hội tụ đầy đủ 8 thành viên nên tại fanmeeting lần này, SNSD đã chiêu đãi đông đảo người hâm mộ bằng loạt hit nổi tiếng như Genie, FOREVER 1, Gee, Party, Kissing You,... Đặc biệt, sân khấu tái hiện “thánh ca" huyền thoại Into The New World của nhóm đã khiến người hâm mộ vỡ oà, đong đầy cảm xúc.



SNSD trình diễn Genie tại fanmeeting

Màn tái hiện “thánh ca" Into The New World

8 cô gái vẫn trẻ trung như thuở đầu

Có thể nói, Long Lasting Love là sự kiện đặc biệt ý nghĩa với SNSD và người hâm mộ khi họ có dịp hội tụ để cùng kỉ niệm quãng thời gian 15 năm bên nhau. Tất cả đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và hoài niệm, sẽ là một ngày không bao giờ quên của 8 cô gái và fan trong quãng đời thanh xuân tươi đẹp.

Yoona không giấu nổi những giọt nước mắt

SNSD cúi chào người hâm mộ

8 cô gái ôm nhau tại fanmeeting

Banner trên tay các fan :”Nếu kiếp sau các cậu vẫn là SNSD, tôi sẽ lại là SONE".

Ảnh: Internet; Clip: YouTube