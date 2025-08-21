Sinh viên "bay" hàng trăm triệu vì cuộc gọi lừa đảo

Mất hàng trăm triệu vì đầu tư sinh lời

Hàng loạt trường đại học tại TPHCM liên tiếp phát cảnh báo đến sinh viên, phụ huynh và các đối tác về những chiêu trò lừa đảo học bổng, học phí và hỗ trợ tài chính.

Trường ĐH Tài chính - Marketing vừa phát đi thông báo khuyến cáo sinh viên, phụ huynh và đối tác cần cảnh giác trước việc xuất hiện nhiều đối tượng giả danh nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo .

Theo phản ánh, các đối tượng mạo danh nhà trường để tuyển dụng nhân sự cho hệ thống các đơn vị có trụ sở tại TPHCM. Kẻ xấu liên hệ với ứng viên qua điện thoại và thông báo mời phỏng vấn. Tiếp đến, chúng mời ứng viên tham gia các hội nhóm và tham gia vào các dự án đóng tiền sinh lời nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng các chiêu thức trên, nhiều sinh viên đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Các thông tin lừa đảo được Trường ĐH Tài chính - Marketing cảnh báo.

Cùng với đó, các đối tượng lừa đảo còn gửi thông báo giả mạo nhà trường về việc “Trúng tuyển học bổng trao đổi sinh viên thế hệ trẻ Việt Nam và Đại Học Bristol” cho nhiều thí sinh vừa tốt nghiệp THPT và đang đợi kết quả xét tuyển đại học năm 2025.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trường ĐH Tài chính – Marketing khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng nhân sự và không yêu cầu đóng phí để nhận học bổng. Tất cả các thông tin về học bổng, tuyển dụng, chỉ được đăng tải qua website và các kênh thông tin chính thức của nhà trường.

Tương tự, Trường ĐH Sư Phạm TPHCM cũng vừa phát đi thông báo về chiêu thức giả danh nhân viên Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên. Kẻ lừa đảo liên hệ với sinh viên qua điện thoại, mạng xã hội...yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc tham gia các hoạt động không rõ nguồn gốc.

Trước tình trạng này, nhà trường khuyến nghị sinh viên đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hay mạng xã hội. Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin từ các kênh chính thức của nhà trường. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn khả nghi, sinh viên liên hệ ngay Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên qua số điện thoại hoặc email chính thức để xác minh.

Điêu đứng trước học bổng mạo danh

Hai tháng trước, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) phát hiện đối tượng lừa đảo gửi thông báo giả mạo về việc “trúng học bổng” trong khuôn khổ Chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế. Sinh viên bị yêu cầu đóng lệ phí xét duyệt để nhận học bổng.

Các thông tin lừa đảo được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) cảnh báo.

Đến ngày 4/8, chiêu thức trên tiếp tục được nâng cấp. Kẻ mạo danh giả danh nhà trường thông báo đến thí sinh chưa trúng tuyển đại học rằng họ đã “trúng tuyển học bổng Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology UTS”. Thông báo lần này được thiết kế chuyên nghiệp hơn, bổ sung nhiều chi tiết về quyền lợi và điều kiện kèm theo. Thậm chí, đối tượng còn sử dụng thông tin cá nhân của thí sinh (tên, tuổi, số CCCD) và gửi thư bằng email có tên miền @hcmut.edu.vn để gia tăng mức độ tin cậy.

Đại diện Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) khẳng định toàn bộ quy trình xét và cấp học bổng chính thức đều được thực hiện qua hệ thống quản lý, thông báo công khai trên các kênh chính thống của trường. Nhà trường không gửi thông báo riêng lẻ đến từng cá nhân, càng không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến xét duyệt học bổng.

Fanpage có tên “Đại học Y Dược – Kênh Việc Làm” thường xuyên đăng lại các bài viết từ trang chính thức gây nhầm lẫn cho cộng đồng

Trước đó, Trường ĐH Y Dược TPHCM đã phát thông tin cảnh báo trước những chiêu trò lừa đảo. Cụ thể, nhà trường lên tiếng trước việc một Fanpage có tên “Đại học Y Dược – Kênh Việc Làm” thường xuyên đăng lại các bài viết từ trang chính thức, gây nhầm lẫn cho cộng đồng. Điều đáng nói, trang giả mạo còn yêu cầu cung cấp thông tin người dùng với mục đích giới thiệu việc làm, ứng tuyển vào các vị trí để thực hiện hành vi lừa đảo.