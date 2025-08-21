Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn đã phải rút lại, hàng loạt trường khác lùi thời hạn vì một thay đổi "phút chót" của Bộ GĐ - ĐT

Ngày 20/8, Trường Đại học Hùng Vương TPHCM bất ngờ trở thành trường đầu tiên trong cả nước công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 20 điểm cho 19 ngành và 50 chuyên ngành đào tạo. Trong đó, ngành Tâm lý học có mức điểm cao nhất là 20, nhóm ngành Luật lấy 18 điểm, còn lại các ngành phổ biến giữ mức chuẩn 15 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM công bố trước đó

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố, trường đã quyết định rút lại thông báo. Nguyên nhân là Bộ GD-ĐT vừa điều chỉnh kế hoạch xét tuyển, bổ sung thêm 4 lần lọc ảo, khiến mốc công bố điểm chuẩn của các trường phải dời sang ngày 22/8.

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2025 ghi nhận sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, đồng thời là năm đầu tiên các trường cao đẳng cùng tham gia hệ thống xét tuyển. Khác với những năm trước, toàn bộ các phương thức tuyển sinh đều gộp chung trong đợt 1, không còn việc “tuyển sớm” tách riêng.

Thông tin từ Bộ cho biết, tính đến thời điểm đóng cổng đăng ký xét tuyển đại học năm 2025, hệ thống xét tuyển chung của bộ ghi nhận hơn 849.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng (trung bình 8,96 nguyện vọng/thí sinh).

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025

So với số lượng hơn 1,16 triệu học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, có khoảng 310.000 học sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của bộ (tương đương 26,7% thí sinh bỏ lỡ cơ hội vào đại học, cao đẳng đợt 1).

Để bảo đảm công bằng và giảm thiểu rủi ro, Bộ quyết định kéo dài thời gian xử lý nguyện vọng và tăng số lần lọc ảo từ 6 lên 10 lần. Điều này buộc nhiều trường đại học, vốn dự kiến công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8, phải lùi lịch sang 22/8. Danh sách gồm các trường lớn như: Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Nha Trang, Đại học Công Thương TPHCM, Đại học Công nghệ TPHCM, Đại học Công nghiệp TPHCM…

Việc thay đổi này khiến Đại học Hùng Vương TPHCM vốn là trường công bố điểm chuẩn sớm nhất phải trở thành trường đầu tiên rút lại điểm chuẩn.

Tổng hợp