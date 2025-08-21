Bị chê vì đối xử kỳ quặc với con trai, nữ diễn viên đình đám trả lời cực gắt

Vương Lâm là một nữ diễn viên nổi tiếng của quốc gia tỷ dân Trung Quốc. Năm 2001, cô được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến qua vai diễn dì Tuyết đanh đá trong bộ phim truyền hình Tân dòng sông ly biệt.

Từ năm 2002, cô liên tục tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác, có thể kể đến như Khuynh Thế Hoàng Phi, Cung tỏa liên thành, Rắp tâm... Về đời tư, Vương Lâm từng kết hôn hai lần và có một con trai. Hiện, nữ diễn viên sống độc thân.

Mới đây, nữ diễn viên tham gia ghi hình 1 chương trình thực tế. Trong tập phát sóng, cảnh cô gọi video với con trai Vương Nặc đang du học ở nước ngoài đã gây nhiều tranh luận.

Theo tiết lộ, Vương Lâm luôn giữ thói quen gọi điện video với con trai vào mỗi thứ Năm hằng tuần. Trong cuộc trò chuyện, cô nhiều lần bày tỏ rằng con trai là người thân duy nhất có thể chia sẻ, và điều cô mong chờ nhất mỗi tuần chính là khoảnh khắc gọi điện này.

Vương Lâm được nhớ đến nhiều nhất với vai dì Tuyết trong Tân dòng sông ly biệt

Tuy nhiên, trong chương trình, Vương Nặc phát hiện nội dung trò chuyện bị ghi hình liền bày tỏ không muốn tiếp tục nói chuyện trước ống kính. Anh nói: "Đây là cuộc trò chuyện riêng tư, không nên công khai", sau đó thẳng thừng tắt máy.

Khoảnh khắc đó khiến Vương Lâm không kìm được xúc động, nghẹn ngào hỏi: "Con có thật sự nhớ mẹ không?", "Làm con trai mẹ, con thấy xấu hổ à?".

Cô trải lòng: "Con làm bất cứ điều gì, mẹ có khi nào không ủng hộ con 100% không? Vậy mà chỉ một lần mẹ tham gia chương trình, tại sao con không thể ủng hộ mẹ một chút? Ở đây, ai cũng có gia đình bên cạnh, chỉ riêng mẹ từ sáng tới tối đều một mình".

Trong các cuộc gọi hằng tuần, Vương Lâm chưa bao giờ tiếc lời bày tỏ tình yêu với con. Trong một buổi phỏng vấn, cô rơi nước mắt thừa nhận rằng con trai luôn được đặt lên trên bản thân, thậm chí có giai đoạn cô cảm thấy chính mình chẳng còn quan trọng.

Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả lại cho rằng cách cô thể hiện tình cảm có phần "ngột ngạt". Một đoạn clip được chia sẻ kèm bình luận: "Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, như thể đây là một tình yêu có điều kiện".

Ngay sau đó, Vương Lâm đã đăng lại đoạn bình luận này và đáp trả gay gắt: "Nhà bạn yêu thương cũng có điều kiện à? Bạn hiểu cuộc sống của người khác không? Bạn có hiểu tình yêu không? Ngột ngạt? Thế thì đi thở oxy đi".

Tiếp đó, khi một khán giả khác mỉa mai: "Thiếu đàn ông thì đi tìm đàn ông, đừng coi con trai như chồng". Vương Lâm phản pháo: "Vậy bạn coi con gái như vợ à? Đúng là đồ biến thái".

Không chỉ vậy, chương trình còn gây tranh cãi ở một chi tiết khác. Trong trailer được tung trước đó, Vương Lâm nhắc đến tuổi thơ khó khăn: "17 tuổi từng bị tát đến vỡ răng", kèm cảnh tranh cãi với con trai. Nhiều người đã hiểu nhầm "17 tuổi" ám chỉ con trai cô – Vương Nặc, rồi lan truyền tin đồn thất thiệt về mâu thuẫn bạo lực trong gia đình.

Sau đó, Vương Lâm lên tiếng đính chính: "Tin giả hết! Hãy xem bản phát sóng chính thức đi. Chương trình còn chưa chiếu mà đã dựng chuyện, xin hãy ngừng tung tin thất thiệt!". Sau đó, đoạn trailer gây tranh cãi cũng được gỡ bỏ.