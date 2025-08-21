Phụ huynh Hà Nội tranh cãi về 1 công cụ: Thực sự vô ích, tốn tiền hay do các trường triển khai không tới, gây lãng phí cả trăm nghìn/năm?

Việc nhiều trường học áp dụng sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) thay cho hình thức truyền thống đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng phụ huynh. Một phụ huynh có con học lớp 4 tại Hà Nội mới đây chia sẻ trên mạng xã hội rằng chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi kể từ khi nhà trường áp dụng SLLĐT.

Theo phản ánh, ngoài giờ làm việc bận rộn, chị vẫn phải vào hệ thống để theo dõi và chụp lại từng nhiệm vụ học tập của con rồi gửi cho giáo viên. Nếu bận, chồng chị phải làm thay, còn không thì bị giáo viên nhắc nhở.

Phụ huynh cho rằng: Đi làm cả ngày đã mệt, về nhà lại thêm áp lực theo dõi bài vở của con. Đáng lẽ ở độ tuổi này các con phải tự giác, thì nay phụ huynh lại trở thành người giám sát. Theo chị, SLLĐT vô tình biến cha mẹ thành "người nhắc việc", trong khi học sinh mất đi tính tự lập.

Chia sẻ của phụ huynh

Nhiều người cùng quan điểm cũng cho rằng đây là hình thức gây lãng phí cả về tiền bạc lẫn thời gian. "Không hiểu "vẽ" ra SLLĐT làm gì, trong khi bây giờ các cô thông báo qua Zalo cho phụ huynh cũng đủ rồi. Trường con tôi mỗi tháng thu hơn 20.000 tiền SLLĐT mà chẳng mấy khi nhắn. Mỗi kì chỉ vài tin nhắn để vào xem điểm cuối kì, cuối năm của con. Thật sự phí tiền", một phụ huynh chia sẻ.

Người phản đối nhiều, người đồng tình cũng không ít

Trái ngược với những phản đối gay gắt, một bộ phận phụ huynh lại tỏ ra ủng hộ, cho rằng SLLĐT mang lại nhiều tiện ích. Một phụ huynh có con học tiểu học cho hay, gia đình đã sử dụng SLLĐT và thấy rất thuận lợi: chỉ cần mở ứng dụng là có thể biết điểm số của con và dễ dàng xin phép nghỉ học mà không cần gọi điện cho giáo viên.

Một phụ huynh khác cũng đánh giá SLLĐT là kênh trao đổi minh bạch và riêng tư hơn so với các nhóm Zalo, nơi tin nhắn dễ bị trôi. Đặc biệt, với những gia đình có con chuẩn bị xét tuyển vào các trường cấp hai hoặc cấp ba, việc hệ thống lưu trữ sẵn dữ liệu học bạ giúp cha mẹ chủ động hơn và không còn nỗi lo thất lạc. "Chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại, tôi có thể xem lại kết quả học tập của con từng năm, thay vì phải xem sổ giấy như cũ", phụ huynh này chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Một số ý kiến khác còn cho rằng SLLĐT giúp phụ huynh có cái nhìn tổng thể về quá trình học tập của con. Dựa vào dữ liệu thống kê trên hệ thống, cha mẹ có thể biết con mạnh yếu ở môn nào, thậm chí so sánh thứ hạng trong lớp và trong trường, từ đó có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

Vậy SLLĐT "hữu ích" hay "vô dụng"?

Thực tế cho thấy, tranh cãi xoay quanh SLLĐT không hẳn bắt nguồn từ công cụ này, mà từ cách triển khai tại các trường. Nếu được sử dụng đúng mức, SLLĐT rõ ràng mang lại sự tiện lợi, minh bạch và khoa học trong việc theo dõi học sinh. Ngược lại, khi phụ huynh bị yêu cầu tham gia quá sâu vào từng nhiệm vụ nhỏ, ứng dụng sẽ trở thành gánh nặng, làm mất đi tính tự giác của học sinh và tạo thêm áp lực không đáng có cho cha mẹ.

Một nguyên nhân khác dẫn đến bức xúc là nhiều nhà trường hiện nay thu phí SLLĐT nhưng dịch vụ chưa tương xứng với số tiền phụ huynh bỏ ra. Không ít cha mẹ phản ánh rằng, dù đã đóng phí hằng năm, song thông tin cung cấp trên hệ thống chưa đầy đủ, thậm chí còn trùng lặp với các kênh liên lạc khác như Zalo, dẫn tới cảm giác vừa tốn kém vừa lãng phí thời gian. Trong khi đó, những kỳ vọng về một hệ thống dữ liệu đầy đủ, tiện lợi và minh bạch thì chưa hẳn đã được đáp ứng.

Giới chuyên gia cho rằng, giải pháp hợp lý là giới hạn phạm vi sử dụng SLLĐT vào những nội dung quan trọng như điểm số, thông báo chính thức hay xin nghỉ học, thay vì biến nó thành công cụ giám sát chi tiết từng bài tập. Bên cạnh đó, các trường cần công khai rõ ràng mức phí đi kèm với chất lượng dịch vụ, đồng thời lắng nghe phản hồi từ phụ huynh để có sự điều chỉnh linh hoạt. Chỉ khi thông tin được cung cấp đầy đủ và minh bạch, phụ huynh mới thấy số tiền mình bỏ ra là hợp lý.

Trong bối cảnh giáo dục đang dần số hóa, SLLĐT là xu hướng tất yếu. Nhưng để công cụ này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự cân bằng giữa giám sát và tự chủ, đồng thời phải đảm bảo rằng những khoản phí phụ huynh đóng góp được chuyển hóa thành giá trị thực tế. Nếu không, sự hiện đại sẽ chỉ mang lại thêm áp lực, thay vì trở thành bước tiến tích cực trong quản lý giáo dục.