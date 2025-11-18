Singapore truy tố 2 công dân dính líu đến hoạt động lừa đảo ở Campuchia

Wayne Soh You Chen (trái) và Brian Sie Eng Fa lần lượt bị cảnh sát bắt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia và thành phố Khon Kaen, Thái Lan (Ảnh: SPF)

Hai công dân Singapore, 27 tuổi và 32 tuổi, bị trục xuất từ Campuchia và Thái Lan đã bị truy tố theo Đạo luật Tội phạm có tổ chức của Singapore. Họ bị cáo buộc liên quan đến một tổ chức tội phạm ở Campuchia, thuộc trong nhóm 27 người Singapore và 7 người Malaysia bị cảnh sát truy nã.

Nhóm tội phạm có tổ chức này hoạt động tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, lừa đảo ít nhất 41 triệu đô la Singapore (31,6 triệu USD) trong 438 vụ án. Hai bị cáo là Wayne Soh You Chen (27 tuổi) và Brian Sie Eng Fa (32 tuổi) đã ra tòa qua hình thức trực tuyến. Wayne Soh You Chen bị Cảnh sát quốc gia Campuchia (CNP) bắt giữ tại Phnom Penh, Brian Sie Eng Fa bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) bắt giữ trong một cuộc đột kích tại Khon Kaen, Thái Lan. Theo hồ sơ tòa án, họ là nhân viên của một tổ chức lừa đảo qua điện thoại. Nhóm này chuyên giả danh quan chức chính phủ và nhắm vào các nạn nhân ở Singapore.

Cảnh sát Singapore cho biết: "Cả hai người đàn ông này nằm trong số 34 nghi phạm bị Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) truy nã vì là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức. Việc bắt giữ diễn ra sau sự hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin tình báo giữa SPF, RTP và CNP". Cả hai đã bị trục xuất về Singapore và bị bắt giữ vào ngày 16/11.

Nghi phạm người Singapore Ng Wei Liang bị tình nghi là kẻ điều hành tổ chức tội phạm nói trên. Các hoạt động của tổ chức này đã bị triệt phá trong chiến dịch chung của SPF và CNP hôm 9/9.

Đối với mỗi tội danh theo Đạo luật Tội phạm có tổ chức của Singapore, người phạm tội có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 đô la Singapore hoặc cả hai hình phạt.

Cảnh sát Singapore cho biết: "SPF muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới RTP và CNP vì sự hỗ trợ tích cực của họ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài để bắt giữ những người thực hiện hành vi lừa đảo".