Showbiz có 1 ngôi sao hạng S 45 tuổi vẫn chưa lấy chồng: Sở hữu biệt phủ hoành tráng, góc nào cũng đẹp như bức tranh

Cơ ngơi của nhân vật này rộng cả nghìn mét vuông được bao phủ bởi thiên nhiên, ngập tràn cảm giác chữa lành và an yên.

Nhắc đến những ngôi sao hạng S có tầm ảnh hưởng cao nhất của Vbiz, Mỹ Tâm là một trong những cái tên được công chúng nhớ đến đầu tiên. Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, nữ ca sĩ còn được yêu mến bởi hình ảnh giản dị, gần gũi và đời tư kín tiếng. Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân viên mãn bên sự nghiệp vững chắc và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong khối tài sản đồ sộ ấy, cơ ngơi rộng hàng nghìn mét vuông tại Củ Chi là một trong những điểm nhấn đặc biệt. Không gian sống của "họa mi tóc nâu" được bao phủ bởi cây xanh, hồ nước và vườn cây ăn trái, mang đến cảm giác yên bình như một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Mỗi góc trong khuôn viên đều cho thấy tình yêu của Mỹ Tâm dành cho cây cối và lối sống gần gũi, thư thái sau những giờ làm việc bận rộn.

Toàn cảnh "biệt phủ" rộng lớn của Mỹ Tâm

Căn nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại Củ Chi của Mỹ Tâm được ví như biệt phủ xanh mát giữa thiên nhiên. Dù nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ toàn cảnh cơ ngơi, nhưng qua những hình ảnh được đăng tải cũng đủ cho thấy không gian sống rộng rãi, yên bình và được đầu tư chỉn chu. Khuôn viên nổi bật với hồ nước lớn, cây cầu nhỏ bắc ngang tạo điểm nhấn nên thơ, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Bao quanh ngôi nhà là những khoảng xanh mướt mắt cùng nhiều loại cây ăn trái được Mỹ Tâm tự tay chăm sóc. Cơ ngơi còn có bể bơi ngoài trời, những lối đi rộng rãi và nhiều góc thư giãn giữa vườn cây. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn bố trí khu vực bàn ăn ngoài trời để quây quần cùng người thân, bạn bè. Khi đêm xuống, không gian này trở nên lung linh nhờ hệ thống đèn trang trí được giăng khắp khu vực, kết hợp cùng các chi tiết nội thất hiện đại, tạo nên khung cảnh vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Biệt phủ rộng lớn của Mỹ Tâm tọa lạc tại Củ Chi, TP.HCM

Không gian được bao phủ bởi màu xanh mướt mát

Góc nào trong biệt phủ cũng có thể làm chốn nghỉ ngơi lý tưởng

Khu vực sân vườn rất rộng, có hồ nước lớn và cây cầu nhỏ bắc ngang tạo điểm nhấn

Tại một góc vườn, Mỹ Tâm bố trí bàn ăn ngoài trời. Khu vực này được giăng đèn lung linh, phía sau treo tranh tráng gương tích hợp đèn LED

Khuôn viên có bể bơi ngoài trời

Nhắc đến biệt phủ của Mỹ Tâm là nhớ ngay đến khu vườn rộng lớn ngập tràn cây xanh và hoa trái. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ niềm yêu thích với "công việc làm vườn". Trong khuôn viên nhà, từ cây ăn quả đến các loại hoa cảnh đều được cô tự tay cắt tỉa và chăm sóc. Khu vườn quy tụ nhiều loại cây nhiệt đới quen thuộc, tạo nên không gian xanh mát và tràn đầy sức sống quanh năm. Mỹ Tâm cho biết gia đình thường xuyên được thưởng thức và thu hoạch hoa trái theo mùa, biến khu vườn không chỉ là nơi thư giãn mà còn mang lại những niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Mỹ Tâm trồng nhiều cây hoa khác nhau trong biệt phủ

Cô cho biết gia đình thường xuyên thu hoạch hoa trái theo mùa

Góc thưởng thức và ngắm cảnh cực chill tại biệt phủ