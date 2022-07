Show sống còn tìm kiếm nhóm nhạc nam Việt Nam vừa giới thiệu thí sinh đã bị netizen chỉ ra 1 điểm trừ?

Những ngày qua, khán giả đang dành sự chú ý đến chương trình truyền hình thực tế Vote For Five do WePro tổ chức, là show sống còn đầu tiên của Việt Nam với mục đích tìm kiếm 5 gương mặt để thành lập 1 boygroup. Chương trình Vote For Five quy tụ dàn Mentor (huấn luyện viên) đình đám như Đông Nhi, Trúc Nhân, Isaac, kết hợp cùng bộ đôi Host (MC) Trịnh Thăng Bình và Hari Won.

100 tài năng âm nhạc trên cả nước lọt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt sẽ bước vào thời gian đào tạo kỹ năng, luyện tập và biểu diễn theo các chủ đề hoặc thử thách âm nhạc khác nhau. Những chủ đề, thử thách âm nhạc mà Vote For Five đưa ra cho các thí sinh hứa hẹn sẽ đảm bảo cả tính chuyên môn, tính xu hướng và tính giải trí, mang đến cho khán giả nhiều phần trình diễn ấn tượng.

Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân đảm nhiệm vị trí mentor show sống còn đầu tiên của Việt Nam.

Tối 23/7, phía chương trình Vote For Five chính thức công bố dàn thí sinh sẽ góp mặt trong show thực tế sắp đến và ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Các tên tuổi thí sinh được Vote For Five giới thiệu mặt bằng chung có visual khá sáng sân khấu, nhiều trường hợp cũng đã có tiếng tăm nhất định trước đó đã đăng kí tham gia chương trình để có cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, không khó để thấy các hình ảnh mà BTC đăng tải đều là ảnh mà thí sinh tự chọn để tự gửi về cho chương trình đăng tải, thiếu sự đồng nhất về hình ảnh. Có những thí sinh có kinh nghiệm trước đó nên đã lựa được các bức ảnh chuyên nghiệp gửi về nhưng cũng không ít thí sinh gửi các bức ảnh khá nghiệp dư. Phông nền chụp ảnh của dàn thí sinh cũng không thống nhất, người chụp studio, người chụp trên sân khấu, người lại chụp ngoại cảnh,... tất cả tạo nên tổng thể thiếu chỉn chu, thiếu chuyên nghiệp ngay từ bước đầu tiên.

Nhưng nhìn chung, cũng có thể đây chỉ mới là màn "chào sân" từ chương trình nên hình ảnh các thí sinh có phần tự do. Hi vọng thời gian tới, Vote For Five sẽ khắc phục với những bộ ảnh thí sinh được chăm chút kĩ hơn.

Loạt ảnh profile các thí sinh tham dự Vote For Five bị chỉ trích vì không đồng nhất, mỗi người tự gửi ảnh mỗi kiểu tạo nên tổng thể thiếu chỉn chu

Netizen cũng bày tỏ nhiều luồng ý kiến xoay quanh show Vote For Five, người hồ nghi, người hi vọng nhưng nhìn chung netizen đang đổ dồn sự chú ý vào show sống còn đầu tiên của Việt Nam.

- Nhìn chung cũng khá là kì vọng, mong là không khiến mình thất vọng.

- Mặt bằng chung oki đấy chứ, có nhiều bạn biết từ trước?

- Nhìn hình ảnh lởm chởm người này người kia khác nhau có thấy nhức mắt không trời?

- BTC thiếu chuyên nghiệp quá, để mỗi thí sinh mỗi kiểu ảnh.

- Không kì vọng mấy!

Được biết, tại mỗi vòng thi đấu, các Mentor của Vote For Five chỉ có trách nhiệm đánh giá phần thi của các thí sinh và chỉ dẫn kỹ năng ca hát và trình diễn, không có quyền lựa chọn hay loại bất kỳ thí sinh nào. Điểm đặc biệt nhất trong format của Vote For Five chính là quyền lựa chọn và loại thí sinh hoàn toàn thuộc về khán giả - The Makers. Những thí sinh có ít lượt bình chọn của khán giả nhất sẽ bị loại qua từng thử thách.

Các thử thách trong chương trình cũng chính là từng giai đoạn để thành lập nên một nhóm nhạc hoàn chỉnh, thông qua Vote For Five, người xem sẽ phần nào thấy được quá trình nhóm nhạc hình thành từ khâu tuyển chọn, sàng lọc, phân chia đội hình đến cạnh tranh các vị trí.

3 Mentor đã chia sẻ quan điểm về những tiêu chí cần có ở một boyband. Ngoài vocal (giọng hát) là yếu tố không thể thiếu thì visual (ngoại hình) và tính cách cũng quan trọng không kém. Nếu Đông Nhi và Trúc Nhân bày tỏ có phần nghiêng về ngoại hình hơn, nhưng yếu tố thu hút trên sân khấu, thể hiện rõ cá tính vẫn quan trọng thì Isaac, với kinh nghiệm hoạt động nhóm nhạc đã cho rằng, tính cách hay thái độ sẽ là điều giữ các thành viên gắn bó, phát triển và giúp họ đến gần với khán giả hơn.



3 Mentor chia sẻ về tiêu chí lựa chọn thí sinh

Ảnh: TCBC - Clip: YouTube

