Show hẹn hò Hàn Quốc 2022: Số lượng bùng nổ nhưng đầy yếu tố câu view nhảm nhí

Chương trình hẹn hò bất ngờ nở rộ tại Hàn Quốc với số lượng lớn và khai thác nhiều mô tuýp, chủ đề, từ hẹn hò đồng giới, hoán đổi vợ chồng, sống trên hoang đảo... cùng nhiều tình tiết 18+.

Những chương trình này không thuyết phục người xem rằng họ đến để tìm tình yêu đích thực mà thay vào đó chèo kéo khán giả bằng những chiêu trò nhàm chán, thừa yếu tố nhảm nhí.

Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) ra mắt vào cuối năm 2021 là một trong những yếu tố khiến show hẹn hò thực tế tại Hàn bùng nổ. Chương trình có nhiều điểm tương đồng với show hẹn hò nóng nhất Âu Mỹ - Too Hot To Handle. Không thể phủ định nhưng cái tên hút khách như Song Ji A, Kim Hyeon Joong, An Yea Won, Choi Si Hun, Kang So Yeon... lôi kéo người xem bằng những tình huống đặc sắc, trở thành xu hướng mới.

Địa Ngục Độc Thân thu hút khán giả - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Show hẹn hò nở rộ như nấm mọc sau mưa

Hồi tháng 7, chương trình thực tế đầu tiên của Wavve - Man's Romance đã công bố tập đầu tiên trong sự mong đợi của nhiều người. Vào nhà chung, 6 thí sinh lần lượt được chia phòng và theo luật, họ được thay đổi bạn cùng phòng 3 lần trong suốt chương trình.

Show hẹn hò Hàn Quốc đa dạng hóa bằng mở rộng đối tượng sang các thành viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ - Ảnh: Man's Romance

Tiếp đó, hàng loạt show hẹn hò mới ra đời phải kể đến EXchange 2, Change Days 2, Love After Divorce 3... Tổng số lượng trên dưới 20 chương trình rải rác khắp các kênh sóng và mạng xã hội. Vốn dĩ chuyện yêu đương, hẹn hò vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm nhưng chưa bao giờ con số bùng nổ như trong năm 2022.

Chương trình EXchange đưa các thí sinh, những người đã chia tay vì nhiều lý do đến sống cùng nhau - Ảnh: EXchange

Lý giải về sự nở rộ bất ngờ của chương trình hẹn hò, tờ Korea JoongAng Daily cho rằng nhiều người có xu hướng tìm kiếm, tận hưởng cuộc sống ngập tràn tình yêu, nhất là khi thế giới vừa trải qua 3 năm bệnh dịch Covid-19. Việc xuất hiện show hẹn hò với số lượng dày đặc cũng là chất xúc tác khiến con người thoải mái trong việc bày tỏ tình yêu, bớt dè dặt hơn trong những trải nghiệm cá nhân.

Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, giáo sư tâm lý học Lim Myung Ho nói với tờ Korea JoongAng rằng mối quan tâm của công chúng với tình dục không hề suy giảm. Họ theo dõi chương trình và có thể trải nghiệm hẹn hò gián tiếp nhờ những chiêu thức trong show.

Khai thác nội dung mới, nhiều góc độ phản cảm gây tranh cãi

Mật độ chương trình hẹn hò ngày một tăng nhưng ít sự trùng lặp và hút người xem cũng nhờ đánh trúng những điểm tò mò mà trước đây chưa nhà sản xuất nào dám thử nghiệm tại Hàn. Điển hình, những chuyện tình của cộng đồng LGBT cũng được quan tâm, khai thác thông qua nhiều show như Man's Romance, Merry Queer... bất chấp xuất hiện nhiều ý kiến phản đối.

Show Merry Queer xoay quanh 3 cặp đồng tính và những thử thách họ phải đối mặt trong tình yêu, hôn nhân. Trong show xuất hiện nhiều đoạn đối thoại bị nhận xét mang tính chất 18+, hình ảnh khoe da thịt, hở hang, phản cảm, gợi dục lố lăng cốt để lôi kéo rating. Chương trình bị chỉ trích gay gắt trên diễn đàn dành cho các bà mẹ. Họ mong chương trình ngừng phát sóng vì lo lắng con cái sẽ xem phải những nội dung không mấy tích cực.

Show Merry Queer xoay quanh 3 cặp đồng tính và những thử thách phải đối mặt trong tình yêu, hôn nhân - Ảnh: Merry Queer

Eden, Descendants of Instinct 2 – một phiên bản của Too Hot To Handle trở thành điểm nóng khơi gợi sự chú ý của khán giả trong năm qua. Chương trình từng vướng tranh cãi khi cố tình lộ nhiều góc quay táo bạo và để người chơi đụng chạm da thịt khi ôm, lôi kéo đến mức lộ những phần nhạy cảm khi quay thử thách dưới nước.

Góc quay chương trình cũng nhiều lần zoom vào cơ thể người chơi. Có những cô gái mặc đồ bơi ren xuyên thấu để tương tác với bạn chơi khác giới. Dù bị phản ứng kịch liệt, show lại thành công trong việc thu hút sự chú ý của khán giả. Nhà sản xuất tuyên bố giữ nguyên kịch bản thậm chí còn phát sóng nhiều đoạn táo bạo hơn.

Chắc chắn sự bùng nổ về số lượng nào cũng kéo theo những phản ứng trái chiều. Khán giả chính là "màng lọc" chất lượng hiệu quả nhất. Những chương trình phản cảm sẽ được nhà đài cân nhắc và chỉnh sửa trong tương lai, mà gần nhất là năm mới 2023, bởi chính khán giả mới là người có tiếng nói và mang lại lợi nhuận đến cho các show truyền hình.