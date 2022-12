Dàn hot boy Địa Ngục Độc Thân 2: Một "cực phẩm" không được ai "crush" khiến netizen tiếc hùi hụi

Sau khi Địa Ngục Độc Thân chính thức quay trở lại với mùa 2, chương trình hẹn hò đình đám nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tương tự như mùa trước, những "cực phẩm" nam chính lộ diện năm nay đều nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của hội chị em. Danh tính của các chàng trai được fan nữ tích cực săn lùng.

Jo Yoong Jae

Xuất thân từ khoa Quản trị kinh doanh, Jo Yoong Jae đang là nhân viên tại một tập đoàn tài chính có tiếng. Đây cũng chính là nhân vật hot nhất trong 2 tập đầu lên sóng khi được 3/5 cô gái lựa chọn, trong đó có Hoa hậu Hàn Quốc Choi Seo Eun. Vẻ ngoài điển trai, cao to cùng những cử chỉ ân cần quan tâm của Yoong Jae khiến các cô gái tại "đảo địa ngục" chẳng thể cưỡng lại.

Jo Yoong Jae - chàng trai hot nhất ở Địa Ngục Độc Thân mùa 2 - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Sở hữu chiều cao đến 1m87 cùng đôi vai rộng, Jo Yoong Jae hết sức tự tin về body của mình: "Khi mới gặp, có lẽ do tôi có dáng người cao to nên nhiều người nghĩ tôi là vận động viên. Tôi nghĩ thân hình cân đối rất quan trọng nên tôi thường tập CrossFit và leo núi. Kể cả nếu ai đó mạnh hơn tham gia chương trình so với mùa 1, tôi tự tin sẽ thắng. Nói thật, người khác giới khá thích tôi. Hồi tôi học đại học, cộng đồng mạng ở trường nói tôi có bờ vai rộng đẹp nhất". Anh chàng cũng khẳng định lý do đến tham gia chương trình là tìm đối tượng bên nhau lâu dài chứ không chỉ hẹn hò trong show.

Body 6 múi của Yoong Jae - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Choi Jong Woo

Theo thông tin trên MXH, Choi Jong Woo là một cựu cầu thủ bóng đá đồng thời cũng từng là một barista. Hiện tại, công việc chính của Jong Woo là người mẫu tự do. Chia sẻ về lý do đến tham gia Địa Ngục Độc Thân, Jong Woo chia sẻ: "Tôi đi xem bói và nhà sư nói nếu tôi tham gia chương trình này, tôi có thể gặp người mà tôi sẽ cưới làm vợ nên tôi quyết định tới đây". Sau 2 tập đầu lên sóng, anh chàng nhận được 1 phiếu tỏ tình từ 1 cô gái duy nhất.

Choi Jong Woo là cựu cầu thủ bóng đá - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Lý do Choi Jong Woo tham gia chương trình khiến khán giả bật cười - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Choi Jong Woo "đốn tim" khán giả khi lộ body trong tập 2 Địa Ngục Độc Thân - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Shin Dong Woo

Shin Dong Woo cũng là chàng trai được nhiều cô gái để mắt đến vì body thuộc hàng cực phẩm. Anh chàng là đại diện của Hàn Quốc tham gia cuộc thi Mister Global 2021 và đạt giải nhì. Shin Dong Woo theo học tại Đại học California và có thể giao tiếp tiếng Anh rất giỏi.

Shin Dong Woo là đại diện Hàn Quốc ở Mister Global 2021 - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Trong màn giới thiệu của mình, Shin Dong Woo chia sẻ: "Bạn bè bảo tôi sống hết mình, hầu như ngày nào tôi cũng tập tạ. Tôi thấy hài lòng khi nhìn cơ thể phát triển lúc tôi đạt và vượt giới hạn. Từ nhỏ, tôi đã thích chơi bóng rổ. Tôi tập luyện chăm chỉ thường xuyên nên tự tin về năng lực thể chất. Tôi nghĩ có những người tôi gặp lần đầu là có cảm tình ngay. Tôi có tính cách điềm tĩnh nên tôi thích người năng động và khỏe mạnh. Địa Ngục Độc Thân cạnh tranh chỉ bằng diện mạo và sự cuốn hút, không phải nghề nghiệp hay tuổi tác nên tôi muốn biết mình thu hút người khác thế nào chỉ bằng sức hấp dẫn".

Body cực phẩm của Shin Dong Woo - Ảnh: Internet

Kim Han Bin

Kim Han Bin hiện tại là một diễn viên tự do, anh đã từng xuất hiện với vai phụ trong phim Hwarang (2016). Trong tập đầu tiên lên sóng, Kim Han Bin gây ấn tượng với các cô gái bằng tài nấu ăn. Tuy vậy, anh chàng lại không nhận được giấy tỏ tình từ bất kỳ nữ chính nào. Việc nam diễn viên điển trai như Kim Han Bin không được ai "crush" khiến netizen tiếc hùi hụi thay cho anh chàng.

Kim Han Bin ở Địa Ngục Độc Thân 2 - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân

Với tinh thần lạc quan, Kim Han Bin cho biết anh sẽ cố gắng nỗ lực hơn để chứng tỏ sức hút đối với các cô gái - Ảnh: Địa Ngục Độc Thân