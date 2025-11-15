Shopee phát cảnh báo khẩn: 8 "lằn ranh đỏ" người dùng tuyệt đối không được vi phạm, 1 giây sơ hở là mất sạch tiền

Trong thông báo mới nhất về mua sắm an toàn, Shopee nhấn mạnh rằng các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, thường bắt đầu từ những tin nhắn, email đáng ngờ. Kẻ gian thường giả mạo Shopee, gửi thông báo với nội dung yêu cầu thông tin cá nhân, sai chính tả, hoặc mạo danh tuyển dụng. Nền tảng này khẳng định, mọi thông tin chính thống chỉ đến từ email, tin nhắn trong ứng dụng hoặc các tài khoản Facebook, LinkedIn chính thức. Shopee yêu cầu người dùng tuyệt đối không nhấn vào bất kỳ đường dẫn hay tệp đính kèm lạ nào và phải liên hệ ngay với CSKH Shopee khi phát hiện bất thường.

Một trong những "lằn ranh đỏ" quan trọng nhất là bảo mật tài khoản. Kẻ lừa đảo có thể lợi dụng các đường dẫn "Đặt lại mật khẩu" giả mạo để chiếm quyền truy cập. Shopee cảnh báo không bao giờ chia sẻ đường dẫn xác nhận đặt lại mật khẩu cho bất kỳ ai. Cùng với đó, nền tảng này khẳng định không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp Mật khẩu tài khoản hay Mã xác thực (OTP).

Đặc biệt, Shopee nhấn mạnh việc không bao giờ yêu cầu cung cấp Mã xác thực OTP hay Mật khẩu đặt lệnh Ví ShopeePay qua điện thoại, tin nhắn SMS, hay bất kỳ ứng dụng chat nào khác như WhatsApp, Zalo, Facebook... Đây là "chìa khóa" cuối cùng bảo vệ tài khoản và ví tiền của người dùng, việc chia sẻ nó đồng nghĩa với việc tự tay "dâng" tài khoản cho kẻ lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo "việc làm online" mạo danh Shopee cũng được cảnh báo. Nền tảng này khẳng định tất cả thông tin tuyển dụng chỉ đăng tải trên website và các tài khoản Facebook, LinkedIn chính thức. Người dùng được khuyến cáo không thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc cung cấp thông tin nào bên ngoài các trang chính thức khi thấy hoạt động đáng ngờ.

Để bảo vệ người dùng từ gốc, Shopee khuyến nghị chỉ tải ứng dụng từ các cửa hàng ủy quyền như App Store, Google Play và Huawei AppGallery. "Lằn ranh đỏ" tối quan trọng được Shopee liên tục nhắc lại là chỉ thực hiện giao dịch trên ứng dụng hoặc trang web chính thức. Shopee không bao giờ yêu cầu bạn trả thêm bất kỳ khoản phí nào bên ngoài giá trị "Tổng thanh toán" hiển thị trên đơn hàng.

Một cảnh báo đặc biệt được đưa ra là: Tuyệt đối KHÔNG thực hiện những giao dịch sử dụng hình thức thanh toán khác ngoài các phương thức hiện có trên Shopee, ngay cả khi người bán đề nghị. Bất kỳ hành vi yêu cầu giao dịch bên ngoài (như chuyển khoản riêng) đều là vi phạm và tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.

Cuối cùng, ngay cả khi đã nhận hàng, người dùng vẫn cần cẩn trọng. Shopee yêu cầu người dùng phải kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng trước khi nhận. Cần đối chiếu "Mã đơn hàng" và "Mã vận đơn" trên ứng dụng với mã in trên gói hàng phải trùng khớp. Trạng thái đơn hàng trên app phải là "Đang giao" và tuyệt đối không nhận bất kỳ đơn hàng lạ nào nếu chưa rõ thông tin hay nguồn gốc.