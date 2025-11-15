S25 FE Hunt – Săn Code Gần Idol: Galaxy S25 FE mở đường cho fan chạm đến “Anh Trai Say Hi”

Mới đây, Samsung đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong cộng đồng fan khi chính thức công bố cuộc thi "S25 FE Hunt – Săn Code Gần Idol", biến chiếc Galaxy S25 FE trở thành tấm vé đặc quyền đưa người hâm mộ đến gần hơn với các "anh trai" thần tượng.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi săn thưởng thông thường, mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ Galaxy S25 FE được sinh ra để phục vụ tối đa nhu cầu "đu idol" thời 4.0.

Cơ hội độc quyền: săn vé Fan Zone "Anh Trai Say Hi"

Cuộc thi "S25 FE Hunt – Săn Code Gần Idol" kéo dài trong 5 tuần, song hành cùng 5 Liveshow sắp tới của chương trình "Anh Trai Say Hi" (dự kiến từ 15/11 đến 13/12). Tổng cộng có đến 120 tấm vé Fan Zone tại Live concert (diễn ra vào 27/12/2025), là những vị trí đắc địa nhất để chiêm ngưỡng thần tượng, sẽ được trao tận tay 24 người hâm mộ may mắn nhất mỗi tuần.

Thể lệ cuộc thi được thiết kế độc đáo, yêu cầu người hâm mộ không chỉ có đam mê mà còn cần sự nhanh nhạy, kỹ năng "săn lùng" chính xác – giống như cách họ "săn" từng khoảnh khắc của idol trong buổi concert.

Quy trình săn code gần idol diễn ra như sau:

Săn code trong khung "giờ vàng": Người hâm mộ cần theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của các tập "Anh Trai Say Hi" trên truyền hình và kênh YouTube trong khung giờ từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ 59 phút. Nhiệm vụ là phải cực kỳ tập trung để săn được mã code đặc biệt xuất hiện trên các banner quảng cáo Galaxy S25 FE.

Bắt trọn khoảnh khắc bằng Galaxy: Ngay khi mã code xuất hiện, người chơi cần nhanh chóng chụp lại đoạn mã đó bằng camera (hoặc chụp màn hình) với chính chiếc điện thoại Samsung Galaxy đang sử dụng. Điều này tạo nên sự liên kết độc đáo giữa fan và thương hiệu.

Thả code nhận may mắn: Trong thời gian livestream đang diễn ra, người chơi phải comment ngay dưới bài đăng tổ chức chương trình hàng tuần trên Fanpage Samsung Vietnam. Comment cần kèm theo hình ảnh mã code đã chụp, một dãy 3 số may mắn bất kì (từ 001-999) và bộ hashtag hợp lệ: #GalaxyS25FE #GalaxyAI #SancodeganIdol.

Lưu ý rằng chỉ những comment hợp lệ được gửi đi trước 23 giờ 59 phút cùng ngày phát sóng trực tiếp mới được tính. Sau đó, BTC sẽ sử dụng công cụ ngẫu nhiên (dựa trên kết quả quay số từ trang web random.org) để chọn ra những người chiến thắng có con số may mắn trùng khớp và bình luận hợp lệ để trao tặng 24 vé Fan Zone mỗi tuần.

Galaxy S25 FE: Sức mạnh camera biến "ghế tệ" thành "ghế VIP"

Sự liên kết giữa cuộc thi và sản phẩm Galaxy S25 FE không chỉ nằm ở tên gọi mà còn thể hiện rõ qua thông điệp "No Bad Seats" (Không còn ghế tệ). Đây chính là lời khẳng định về khả năng chụp ảnh concert tuyệt vời của chiếc điện thoại này.

Nhiều người hâm mộ thường chấp nhận những bức ảnh và video mờ nhòe vì ngồi quá xa sân khấu, nhưng Galaxy S25 FE đã thay đổi điều đó. Với hệ thống camera được trang bị ProVisual Engine, chiếc điện thoại siêu mỏng nhà Samsung cho phép người dùng zoom một cách rõ nét dù ngồi ở bất cứ đâu. Công nghệ AI tiên tiến sẽ xử lý hình ảnh, giúp ảnh và video luôn sắc nét, giảm thiểu tối đa tình trạng nhiễu hạt trong điều kiện ánh sáng phức tạp của concert. Đặc biệt, tính năng chụp đêm Nightography được nâng cấp giúp thu sáng tốt hơn, đảm bảo chủ máy bắt trọn khoảnh khắc thần thái của idol trong ánh đèn sân khấu.

Không dừng lại ở việc chụp ảnh, khả năng hậu kỳ của Galaxy S25 FE cũng là một "vũ khí" bí mật. Nếu ảnh chụp bị vướng cánh tay hay lightstick của người khác, bạn có thể dễ dàng xóa bỏ vật thể không mong muốn bằng tính năng Chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) mà không làm hỏng khung cảnh. Hơn thế nữa, tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) sử dụng AI để loại bỏ tiếng hò reo của đám đông hay tạp âm, chỉ giữ lại giọng hát trong trẻo của idol, giúp video fancam trở nên chuyên nghiệp như được quay từ phòng thu. Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, người hâm mộ có thể dễ dàng chia sẻ ngay lập tức với bạn bè hoặc fandom qua tính năng Quick Share.

Với viên pin dung lượng 4.900 mAh, Galaxy S25 FE đảm bảo người dùng có thể thoải mái săn code, theo dõi livestream và quay chụp liên tục suốt một buổi tối dài mà không lo gián đoạn.

"S25 FE Hunt – Săn Code Gần Idol" không chỉ là một cuộc thi may mắn, mà còn là sân chơi đòi hỏi sự đam mê, tốc độ và tận dụng tối đa công nghệ. Thông qua sự kiện này, Samsung một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc thấu hiểu và nâng tầm trải nghiệm giải trí của thế hệ Gen Z, biến mọi fan hâm mộ trở thành người chiến thắng với những khoảnh khắc đáng giá nhất.

Nhanh tay Săn Code Gần Idol tại đây.