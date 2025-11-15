Công an phát cảnh báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi Zalo có nội dung sau

Ngày 13/11, Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng danh nghĩa “tích hợp thông tin BHYT cho trẻ em” trên các ứng dụng VNeID và VssID để chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến qua điện thoại, thiết bị di động đã không còn quá xa lạ, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn xuất hiện phương thức lừa đảo mới: Gọi điện thoại cho phụ huynh để thực hiện tích hợp thông tin BHYT của con trẻ trên các ứng VSSID hoặc VNeID.

Trong quá trình này, nếu phụ huynh làm theo hướng dẫn, thiết bị có thể bị cài phần mềm gián điệp hoặc bị chiếm quyền truy cập, dẫn tới mất thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội và thậm chí tiền trong tài khoản ngân hàng. Việc quét mã QR độc hại cũng khiến tiền chuyển đi ngay lập tức mà gần như không thể thu hồi.

Công dân nhận được hướng dẫn, cảnh báo của cơ quan công an (Ảnh: CTTĐT Công an tỉnh Bắc Ninh)

Khi cài đặt ứng dụng không chính thống, thiết bị có nguy cơ bị cài phần mềm gián điệp hoặc mã độc. Các phần mềm này cho phép đối tượng lừa đảo xâm nhập vào thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng… và từ đó thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng hoặc chiếm đoạt tiền.

Tương tự, việc quét phải mã QR độc hại cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Một số mã QR dẫn đến trang chuyển tiền giả mạo. Khi người dùng thực hiện thao tác xác nhận, số tiền trong tài khoản có thể bị chuyển đi ngay lập tức mà không hay biết. Trong nhiều trường hợp, số tiền hoặc dữ liệu bị chiếm đoạt rất khó thu hồi, thậm chí gần như không thể lấy lại.

Do đó, mỗi người cần trang bị kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Quy tắc “4 KHÔNG, 1 PHẢI” dưới đây là những nguyên tắc cơ bản cần ghi nhớ:

KHÔNG SỢ: Không hoảng loạn, không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ, kể cả khi bị đe dọa.

KHÔNG THAM: Không tin vào các thông báo trúng thưởng, quà tặng, hay lời mời đầu tư “lợi nhuận cao” không rõ nguồn gốc.

KHÔNG CUNG CẤP: Không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP) qua điện thoại hoặc tin nhắn.

KHÔNG BẤM LINK LẠ: Không bấm vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ người không quen biết.

PHẢI XÁC MINH: Khi nhận được yêu cầu vay tiền hoặc thông báo khẩn cấp từ người quen, phải gọi lại trực tiếp hoặc gặp mặt để kiểm chứng.

Ngoài ra, Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo rằng khi gặp cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần:

Bình tĩnh và ngắt máy ngay khi thấy dấu hiệu bất thường.

Chủ động chặn số điện thoại của đối tượng.

Nếu đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền:

- Liên hệ ngay ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản.

- Thu thập các bằng chứng như số điện thoại, nội dung tin nhắn, sao kê giao dịch.

- Báo cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ điều tra.