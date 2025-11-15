BTV Hoài Anh cầu cứu

Mới đây, BTV VTV Hoài Anh vừa lên tiếng khẩn cấp trên trang cá nhân, cảnh báo tình trạng tài khoản mạo danh ngày càng tinh vi khi xuất hiện nhiều trang Facebook sử dụng tên và hình ảnh của cô nhưng vẫn được gắn “tích xanh” như tài khoản thật.

Nữ BTV lo ngại tình trạng này khiến khán giả không thể phân biệt thật - giả, tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, đồng thời kêu gọi người hâm mộ đồng loạt báo cáo (report) các trang giả mạo này.

Facebook cá nhân của BTV Hoài Anh có hơn 293K followers, còn trang giả mạo có lượng followers ít hơn

Trên Facebook cá nhân, BTV Hoài Anh đã bày tỏ sự bức xúc và cho biết việc "tích xanh" bị cấp cho trang giả mạo một cách khó hiểu. Cô lo lắng đến mức không biết liệu trang chính chủ của mình có bị "khóa nhầm" hay không. Bởi lẽ, trang giả mạo sử dụng hình ảnh của cô cũng có "tích xanh" và có lượng followers không hề nhỏ.

Theo nữ BTV, mức độ nguy hiểm nằm ở chỗ các trang giả mạo này đang sử dụng công nghệ để tăng lượt theo dõi ảo một cách chóng mặt. Cô chỉ ra một trang mạo danh chỉ từ 1.000 lượt theo dõi đã tăng vọt lên 11.000 chỉ sau vài ngày, tạo cảm giác "chính chủ" và uy tín ảo để dễ dàng lợi dụng người hâm mộ.

Trước tình hình này, BTV Hoài Anh đã đăng thông báo khẩn, kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ: “Cả nhà đồng loạt báo cáo giúp Hoài Anh với. Lượng theo dõi của trang giả đang tăng rất nhanh. Nếu để lâu thì càng nhiều người nhầm tưởng".

Cô cũng chia sẻ sự mệt mỏi khi phải liên tục xử lý các vụ việc mạo danh: “Ngày đêm chỉ mong Facebook giải quyết vụ này. Tích xanh mà phát tùm lum thì sao người ta phân biệt được đâu là thật đâu là giả”.

Trước đó, nữ BTV cũng cho biết mình đang bị mạo danh trắng trợn

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, đồng thời dấy lên hồi chuông cảnh báo về cơ chế xác minh tài khoản của các nền tảng mạng xã hội. Việc "tích xanh" bị lạm dụng không chỉ khiến người nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh, mà còn đẩy khán giả vào nguy cơ bị lừa đảo nếu không cảnh giác.

Hiện tại, BTV Hoài Anh cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với nền tảng để xử lý các tài khoản mạo danh này.