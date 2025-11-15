Top ô tô bán chạy nhất tháng 10/2025: VinFast chiếm nửa bảng, chỉ 1 mẫu xe xăng lọt top 5

Quý cuối cùng của năm luôn là thời điểm nhu cầu mua xe bắt đầu tăng mạnh khi người tiêu dùng tranh thủ hoàn tất kế hoạch trước Tết Nguyên đán, còn các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi để kích cầu. Điều này được thể hiện rõ qua số liệu lượng bán tháng 10/2025 của một số đơn vị như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 10 đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9.

Hãng xe Việt VinFast tiếp tục lập kỷ lục tại thị trường ô tô Việt Nam, đạt 20.380 xe ô tô điện bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025, là thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng.Thương hiệu này chiếm ưu thế tuyệt đối trong top 10 khi có tới 5 mẫu xe. Trong đó, VF 3 với 4.619 xe bán ra giữ vị trí số 1. Tính từ đầu năm đến nay, VF 3 đã bán được tổng cộng 36.005 chiếc, xứng danh là "mẫu xe quốc dân" của Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green với 4.160 xe được bán trong tháng 10, tăng hơn 96% so với tháng 9. Chiếc MPV này đang dần trở thành một trong những "động lực" tăng trưởng doanh số mới cho nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Trong khi đó, tiếp tục đà tăng trưởng của tháng 9/2025, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo tổng doanh số xe Hyundai tháng 10 đạt 5.260 xe, tăng trưởng 22,4% so với tháng trước. Tổng kết 10 tháng đầu năm, Hyundai Thành Công đạt doanh số 41.062 xe bán ra. Tuy nhiên, vẫn không có mẫu xe nào của Hyundai lọt top 10 bán chạy nhất tháng.

Phần còn lại của top 10 vẫn là những cái tên quen thuộc từ tháng 9 như Mitsubishi Xpander (2.644 xe), Ford Ranger (1.876 xe), Mitsubishi Xforce (1.854 xe), Toyota Yaris Cross (1.833 xe) và Mazda CX-5 (1.594 xe).

Khánh Vy