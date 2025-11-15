AMD Ryzen AI 7 350: Một CPU cho tất cả, mượt mà từ văn phòng đến gaming

Thông thường mỗi bộ xử lý sẽ phù hợp cho một phân khúc nhất định nhưng AMD đã thay đổi điều đó với dòng AMD Ryzen AI 300 series mới mà nổi bật nhất phải kể đến chính là Ryzen AI 7 350. Đây là một con chip được thiết "một cho tất cả", đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc văn phòng cơ bản, chơi game đến sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Tổng quan về AMD Ryzen AI 300 series và Ryzen AI 7 350

Dòng Ryzen AI 300 là bước tiến lớn của AMD xây dựng trên kiến trúc Zen 5 hoàn toàn mới. Sức mạnh của dòng sản phẩm này là sự kết hợp của ba thành phần chính bao gồm CPU kết hợp lõi Zen 5 hiệu năng cao và lõi Zen 5c tiết kiệm năng lượng, RDNA 3.5 cho đồ họa tích hợp mạnh mẽ và NPU XDNA 2 là bộ xử lý chuyên dụng cho AI.

AMD Ryzen AI 300 series được sản xuất trên tiến trình TSMC 4nm mang đến hiệu quả năng lượng ấn tượng. Đặc biệt tất cả các bộ xử lý thuộc dòng này đều có NPU tối thiểu 50 TOPS, vượt qua tiêu chuẩn Copilot+ PC.

Trong đó, AMD Ryzen AI 7 350 được định vị là lựa chọn cân bằng và mạnh mẽ bậc nhất cho phân khúc phổ thông và cận cao cấp. Con chip này sở hữu 8 nhân và 16 luồng (4 lõi Zen 5 và 4 lõi Zen 5c), mang lại khả năng xử lý đa nhiệm vượt trội.

Hiệu năng mạnh mẽ và linh hoạt cho mọi nhu cầu

Sức mạnh thực sự của Ryzen AI 7 350 nằm ở khả năng điều chỉnh công suất (TDP) cực kỳ linh hoạt. Nó có thể bung xõa hiệu năng trong thân hình laptop gaming, nhưng cũng có thể là một bộ xử lý siêu tiết kiệm pin trong một chiếc ultrabook mỏng nhẹ.

Trên một chiếc laptop gaming như Acer Gaming Nitro 16S AI, Ryzen AI 7 350 có thể được đẩy lên mức TDP tối đa ~90W. Trong Cinebench R23, máy đạt số điểm đa nhân vô cùng ấn tượng khoảng 17.800 điểm, tức là tương đương nhiều bộ xử lý H-series như Ryzen 9 8945HS. Điều này chứng tỏ máy hoàn toàn cân mượt mọi tác vụ nặng từ render video đến chiến game AAA.

Còn khi xuất hiện trên laptop mỏng nhẹ, sự ưu việt của kiến trúc Zen 5 tỏa sáng. Trên Lenovo IdeaPad Slim 5 với công suất tiêu thụ khoảng 50W, Ryzen AI 7 350 đạt 16.373 điểm Cinebench R23. Trên ASUS Vivobook 16 (TDP chỉ ~40W), chip vẫn đạt 15.675 điểm, tức là còn cao hơn một số đối thủ chạy ở mức công suất trên 90W.

Nếu Ryzen AI 7 350 là quá mạnh so với nhu cầu của bạn, AMD cũng cung cấp một tùy chọn phổ thông hơn là Ryzen AI 5 340. Dù có ít nhân hơn, đây vẫn là một bộ xử lý cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng nhất là vẫn sở hữu NPU 50 TOPS.

Về đồ họa tích hợp, Radeon 860M trên Ryzen AI 7 350 đủ mạnh để chơi mượt các tựa game như CS:GO, PUBG hay Genshin Impact ở thiết lập phù hợp, đồng thời xử lý tốt các tác vụ đồ họa 2D như Photoshop.

Trong thử nghiệm Puget Systems Photoshop, Gigabyte AERO X16 với Ryzen AI 7 350 đạt tới hơn 11.660 điểm, một số điểm rất cao đảm bảo đáp ứng nhu cầu của designer hay photographer.

Hiệu quả năng lượng vượt trội

Hiệu năng cao là chưa đủ, hiệu quả khi dùng pin mới là yếu tố quyết định trải nghiệm di động. Và ở mặt này, Ryzen AI 7 350 thực sự ấn tượng. Trên Lenovo IdeaPad, máy thậm chí đạt tới ~12.200 điểm Cinebench R23 với công suất chỉ 25W. Thậm chí trên MSI Venture máy đạt tới ~13.600 điểm cũng chỉ với công suất 30W.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi rút sạc và bật chế độ tiết kiệm pin, Ryzen AI 7 350 vẫn cho hiệu năng mạnh mẽ. Kết quả là thời lượng pin trên các laptop mỏng nhẹ dùng chip này có thể đạt 6 - 8 giờ sử dụng liên tục trong làm việc thực tế.

Khi chơi game trên Acer Gaming Nitro 16S AI, CPU thậm chí chỉ tiêu thụ trung bình ~25W, nhường gần như toàn bộ không gian tản nhiệt cho GPU giúp máy luôn mát mẻ, ổn định từ đó duy trì mức fps luôn ở mức cao trong thời gian dài.

NPU khai phóng sức mạnh AI

Điểm nhấn "AI" trong tên gọi của chip đến từ NPU XDNA 2. Ryzen AI 300 series nói chung hay Ryzen AI 7 350 nói riêng đều được trang bị NPU 50 TOPS, vượt xa tiêu chuẩn 40+ TOPS mà Microsoft yêu cầu cho một chiếc Copilot+ PC.

Điều này mở khóa hàng loạt tính năng AI chạy trực tiếp trên máy mà không cần internet, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hiệu năng CPU hay GPU. Ví dụ như Recall, tính năng giúp bạn tìm lại bất cứ thứ gì bạn đã từng thấy trên màn hình; Live Captions hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực; Windows Studio Effects làm mờ nền, điều chỉnh ánh sáng và giao tiếp bằng mắt khi video call.

Từ những phân tích trên có thể thấy dù bạn là ai, từ game thủ, nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên hay nhân viên văn phòng, AMD Ryzen AI 7 350 đều có thể đáp ứng một cách xuất sắc. Đây chính xác là định nghĩa của một con chip "một cho tất cả" trong kỷ nguyên AI.