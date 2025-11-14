Shopee có thông báo quan trọng, khách mua hàng online phải biết để đảm bảo quyền lợi

Mới đây, Shopee đã công bố chính sách quan trọng về việc trả hàng/hoàn tiền khi khách mua hàng sử dụng dịch vụ.

Theo đó, thời gian hoàn trả có sự thay đổi, từ 24 giờ đến 14 ngày làm việc. Người mua cần nắm rõ quy tắc và các lưu ý về SPayLater để chủ động theo dõi và bảo vệ tài chính của mình.

Sau khi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được chấp thuận, Shopee sẽ gửi thông báo xác nhận. Thời gian tiền về tài khoản phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức thanh toán ban đầu của đơn hàng:

Phương thức thanh toán Tiền hoàn trả được gửi qua Thời gian dự kiến (Sau chấp thuận) Thanh toán khi nhận hàng (COD)/Chuyển khoản Ngân hàng Ví ShopeePay hoặc Tài khoản Ngân hàng 24 giờ đến 2 ngày làm việc Ví ShopeePay Ví ShopeePay 24 giờ Thẻ nội địa Napas Thẻ nội địa Napas 2 - 5 ngày làm việc Thẻ tín dụng/ghi nợ (Visa/Mastercard, Apple Pay, Google Pay) Thẻ tín dụng/ghi nợ 7 - 14 ngày làm việc SPayLater Mục Giao dịch trong SPayLater 24 giờ

Thời gian xử lý lâu nhất là đối với thẻ tín dụng/ghi nợ (lên đến 14 ngày), do phụ thuộc vào quy trình xử lý của ngân hàng phát hành thẻ.

Cảnh báo quan trọng: Lưu ý khi dùng SPayLater và tài khoản ngân hàng

Người mua cần đặc biệt chú ý đến hai cảnh báo dưới đây, đây là các sai sót phổ biến dẫn đến việc hoàn tiền bị chậm trễ hoặc gặp vấn đề pháp lý tài chính:

Nếu yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được gửi sau khi giao dịch trả góp đã được ngân hàng ghi nhận, bạn vẫn có nghĩa vụ tiếp tục trả góp cho đơn hàng đó. Shopee sẽ hoàn trước 100% tiền hàng về Số dư khả dụng SPayLater để cấn trừ vào hóa đơn trả góp gần nhất của bạn.

Đối với các đơn hàng thanh toán bằng COD hoặc Chuyển khoản, bạn cần đảm bảo nhập đúng và chính xác thông tin chủ tài khoản, số tài khoản và tên ngân hàng. Nếu thông tin không chính xác hoặc Ví ShopeePay không hoạt động bình thường, việc hoàn tiền có thể bị đình trệ. Shopee khuyến nghị cần cập nhật lại thông tin tài khoản ngân hàng hoặc kích hoạt lại Ví ShopeePay nếu gặp vấn đề.

Trong mọi trường hợp hoàn tiền về Thẻ Tín dụng/Ghi nợ, Shopee chỉ hỗ trợ hoàn về đúng tài khoản đã dùng để thanh toán ban đầu.

Cách kiểm tra trạng thái và số tiền hoàn

Để chủ động theo dõi dòng tiền, người mua có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền ngay trên ứng dụng Shopee.

Đầu tiên, bạn vào mục "Tôi" > "Đơn mua". Tại mục "Trả hàng", bạn lướt tìm đơn hàng cần xem và kiểm tra trạng thái "Đã hoàn tiền".

Sau đó, tùy thuộc vào phương thức hoàn tiền, người dùng có thể kiểm tra:

Ví ShopeePay: Mở Ví ShopeePay và vào Lịch sử giao dịch. Bạn sẽ thấy giao dịch "Nhận tiền" tương ứng trong vòng 24 giờ.

Số dư TK Shopee: Vào mục "Tôi" > "Số dư TK Shopee" và kiểm tra "Lịch sử giao dịch". Tiền về Số dư TK Shopee có thể được rút về tài khoản ngân hàng đã liên kết để sử dụng.

Thẻ Tín dụng/Ghi nợ: Bạn cần kiên nhẫn kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của mình sau thời gian xử lý dự kiến (7-14 ngày làm việc).

Trong trường hợp số tiền hoàn thực nhận có sự chênh lệch so với thông báo xác nhận từ Shopee, bạn nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Shopee, cung cấp Mã đơn hàng và các thông báo xác nhận để được hỗ trợ kiểm tra và giải quyết nhanh chóng.