Shindong (Super Junior) nhảy Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình: Tưởng không hợp mà hợp không tưởng!

Ngay từ khi trình làng, See Tình của Hoàng Thùy Linh đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Ca khúc ghi điểm trong lòng người hâm mộ không chỉ với giai điệu hiện đại, tươi mới mà còn bởi MV đẹp, được đầu tư chỉn chu cũng như có cốt truyện rõ ràng.

See Tình MV - Hoàng Thùy Linh

Đặc biệt, đoạn điệp khúc bắt tai đã trở thành âm thanh biểu tượng cho See Tình, giúp ca khúc gây sốt trên TikTok. Không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà giai điệu của ca khúc này còn vươn ra biển lớn khi được các ngôi sao Kpop nổi tiếng như Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior)... cover lại.

Tuy nhiên, họ không nhảy theo vũ đạo See Tình mà lại "mix and match" với các động tác của Sorry, Sorry - ca khúc nổi tiếng Super Junior để tạo thành 1 sự kết hợp vô cùng thú vị, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Được biết, trào lưu "mix and match" này cũng bắt nguồn từ 1 TikToker Việt Nam sau đó được lan rộng ra khắp trang mạng xã hội đình đám này.

Seunghoon nhảy See Tình với vũ đạo Sorry, Sorry

Seunghoon là 1 trong những idol Hàn đầu tiên nhảy vũ đạo Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình

Shindong nhảy See Tình với vũ đạo Sorry, Sorry

Chính chủ nhảy cũng hợp quá nè!

