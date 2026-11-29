Ở ngoài đời, thậm chí Lee Jong Suk và Kim Woo Bin còn là bạn thân.

Mới đây, Shin Min Ah đã tham gia buổi phỏng vấn với Starnews, tiết lộ nhiều câu chuyện xung quanh phim Hoàng Hậu Tái Hôn. Trong phim, Shin Min Ah vào vai hoàng hậu Navier, có nhiều cảnh tình tứ với Hoàng tử Heinrey do Lee Jong Suk thủ vai.

Khi được hỏi cảm giác ra sao khi đóng cảnh tình cảm với Lee Jong Suk - bạn thân của ông xã Kim Woo Bin, Shin Min Ah hài hước đáp: “Nếu nói như vậy thì chẳng có nam diễn viên nào trong giới mà chồng tôi không thân thiết cả”. Điều này khiến mọi người ở trường quay đều bật cười. Nữ diễn viên còn tiết lộ Kim Woo Bin không hề ghen tuông mà còn thường xuyên theo dõi Hoàng Hậu Tái Hôn và là một trong những khán giả say mê nhất. Cô hào hứng chia sẻ: “Anh ấy thực sự là một fan cuồng nhiệt. Anh ấy gọi tôi là Navier”.

Kim Woo Bin không hề ghen tuông khi vợ đóng cảnh tình cảm với Lee Jong Suk. Anh thậm chí còn mê mẩn bộ phim và gọi vợ là Navier. Ảnh: X

Lee Jong Suk và Kim Woo Bin vốn là bạn thân lâu năm. Ảnh: X

Shin Min Ah cũng bày tỏ tình cảm dành cho nhân vật Hoàng tử Heinrey do Lee Jong Suk thủ vai. Cô nhớ lại: “Mỗi lần Hoàng tử Heinrey xuất hiện, trái tim tôi cũng cảm thấy ấm áp. Anh ấy xuất hiện trong những hoàn cảnh khó khăn và nắm lấy tay tôi, nên ngay cả khi quay phim, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái”.

Cuối cùng, nữ diễn viên dành lời khen cho người bạn thân của chồng: “Lee Jong Suk đã đóng rất nhiều phim tình cảm rồi còn gì. Anh ấy có sức hút riêng của một diễn viên và khả năng thể hiện cảm xúc lãng mạn rất xuất sắc. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi cũng có thể tự nhiên tạo nên bầu không khí tình cảm. Tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Lee Jong Suk và cảm thấy anh ấy thực sự là một diễn viên giàu kinh nghiệm”.

Shin Min Ah dành nhiều lời khen cho Lee Jong Suk. Ảnh: X

Lee Jong Suk và Kim Woo Bin vốn là đôi bạn thân nổi tiếng tại showbiz Hàn. 2 ngôi sao bằng tuổi nhau, đều là người mẫu rồi chuyển sang diễn xuất, thân thiết hơn sau khi cùng tham gia 1 bộ phim vào năm 2013. Thậm chí Kim Woo Bin còn từng nói "Tình bạn là một dạng của tình yêu" khi nhắc về cậu bạn thân thiết. Đáng tiếc là Lee Jong Suk không thể đến dự đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah do vướng fan meeting ở Hong Kong (Trung Quốc) đã được lên lịch từ lâu.

Ảnh: X

Bộ đôi Lee Jong Suk - Kim Woo Bin thân thiết từ những ngày đầu chập chững bước vào showbiz. Ảnh: X

Về phần Shin Min Ah - Kim Woo Bin, họ lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 năm ngoái tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah là cặp đôi vàng của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: Starnews