Vào tháng 8, cô gái này đã tiết lộ thông tin về nam diễn viên đang lên.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin bạn gái cũ của nam diễn viên Hong Min Gi - người đã tố cáo anh bạo lực trong mối quan hệ và ép buộc cô phá thai - hiện đang mất tích. Cô A được gia đình báo mất tích vào rạng sáng ngày 27/11, khiến cảnh sát vào cuộc khẩn tìm kiếm khắp Seoul. Tín hiệu điện thoại của cô được ghi nhận lần cuối gần cầu Mapo.

Cầu Mapo được biết đến là một trong những địa điểm thường xuyên xảy ra các vụ tự tử ở Hàn Quốc. Các phương tiện đưa tin về sự mất tích của cô A đã đề cập đến mối liên hệ này, đồng thời đưa ra thông báo về các dịch vụ hỗ trợ dành cho những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần.

Không lâu trước khi cô A mất tích, một video bày tỏ sự tuyệt vọng về hoàn cảnh được cho là đã đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội do cô quản lý. Cho đến nay, cảnh sát và các nhà chức trách khác đang tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh cầu Mapo nhưng bạn gái cũ của Hong Min Gi vẫn chưa được tìm thấy.

Bạn gái cũ Hong Min Gi hiện đang mất tích. Ảnh: Starnews

Cô A lần đầu gây chú ý vào tháng 8, khi lên mạng xã hội tố cáo Hong Min Gi về hành vi bạo lực và lăng mạ trong mối quan hệ của họ. Lời cáo buộc gây chấn động nhất của cô là việc cô mang thai, nam diễn viên gây áp lực buộc cô phải phá thai, và cô đã tự mình thực hiện thủ thuật này. Ngoài ra, mỹ nam Gen Z còn bị tố coi thường phụ nữ, coi thường người hâm mộ, nói xấu đồng nghiệp, bạo hành động vật.

Công ty quản lý của Hong Min Gi - Fable Company - đã hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 2002 đã đệ đơn kiện hình sự chống lại A, cáo buộc làm giả giấy tờ cá nhân, tống tiền, phỉ báng trên mạng và vi phạm luật chống quấy rối của Hàn Quốc.

Cô A đăng bài bóc phốt Hong Min Gi hồi tháng 8. Ảnh: MK

Mọi chuyện leo thang vào cuối tháng đó khi cô A đến nhà Hong Min Gi. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã có mặt, và cô được đưa đến bệnh viện. Các biện pháp khẩn cấp theo luật chống quấy rối đã được áp dụng, yêu cầu cô phải giữ khoảng cách ít nhất 100 mét với nam diễn viên và cấm cô liên lạc bằng phương tiện điện tử. Cùng thời điểm đó, cô A cũng được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện. Sau đó, anh trai của cô A đã đăng tải thông tin cập nhật thay mặt cô thông qua tài khoản mạng xã hội mang tên cô.

"Hiện tại sức khỏe của em gái tôi đang rất yếu, nên tôi viết thư này thay mặt em ấy… Em ấy rất sốc trước sự đối xử bất công mà em ấy phải chịu đựng và hoàn cảnh mà em ấy đang đối mặt, điều mà em ấy khó có thể xử lý với tư cách là một công dân bình thường" - Anh trai của A viết.

Nam diễn viên sinh năm 2002 đã đệ đơn kiện hình sự chống lại cô A. Ảnh: News1

Hong Min Gi sinh năm 2002, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul (Seoul Institute of the Arts). Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2020, và gây ấn tượng với hình ảnh thư sinh, hiền lành. Năm 2024, tên tuổi của Hong Min Gi bùng nổ sau khi vào vai thời trẻ của nhân vật Seok Ji Won (tài tử Joo Ji Hoon thủ vai nhân vật lúc trưởng thành) trong bộ phim Love Your Enemy. Vai diễn ấy giúp Hong Min Gi trở thành gương mặt diễn viên gen Z được săn đón ở showbiz Hàn. Những năm qua, anh lần lượt ghi dấu ấn với các phim như Study Group, Crushology 101, Trigger, To My Beloved Thief, Doctor on the Edge. Hong Min Gi vừa hoàn tất quá trình quay dự án Study Group 2 thì đã dính vào scandal tình ái nghiêm trọng.

Hong Min Gi là sao Gen Z đang lên. Ảnh: X

Nguồn: Starnews