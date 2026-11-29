Thì ra suốt 5 năm qua sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm lập nhóm chat chung với Phùng Thiệu Phong.

Sáng 29/11, tờ 163 cho hay, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vừa bất ngờ dính nghi vấn tái hôn, khiến cả MXH không khỏi xôn xao. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ việc 1 người dân đi làm thủ tục hành chính đã vô tình trông thấy Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại trung tâm đăng ký kết hôn ở quận Hồng Khẩu, Thượng Hải. Hôm đó, nữ minh tinh họ Triệu diện chiếc áo khoác dáng dài tối màu rộng rãi, đội mũ lưỡi trai kèm khẩu trang che kín mít. Triệu Lệ Dĩnh đi cùng một nam và một nữ. Nữ ngôi sao cùng 2 người này vừa trò chuyện rôm rả vừa bước vào sảnh lớn.

Từ đây, nhiều blogger xứ Trung đã lên tin nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh đi làm thủ tục tái hôn với Phùng Thiệu Phong. Còn nhớ cặp đôi một thời tuyên bố ly hôn hồi tháng 4/2021.

Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, chủ đề Triệu Lệ Dĩnh nghi tái hôn Phùng Thiệu Phong đã leo thẳng lên bảng xếp hạng hot search Weibo ở hạng mục giải trí. Ban đầu, không ít khán giả cho rằng 2 ngôi sao thực sự đã nối lại tình xưa. Là cũng là bởi suốt 5 năm kể từ khi ly hôn, cả hai luôn giữ mối quan hệ văn minh, chưa từng đấu tố nhau, ngay cả chuyện chăm sóc con cái cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Nhiều fan thật lòng mong Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong có thể quay lại với nhau, thậm chí ngay từ lúc này họ đã ồ ạt gửi lời chúc phúc tới 2 ngôi sao dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận mọi chuyện.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại 1 trung tâm đăng ký kết hôn đã khiến tin đồn nữ diễn viên tái hôn với Phùng Thiệu Phong lan nhanh như tên bắn. Ảnh: Weibo

Ngay giữa tâm bão đồn đoán, cô gái đi cùng Triệu Lệ Dĩnh tới trung tâm đăng ký kết hôn đã chủ động ra mặt làm rõ sự tình. Hóa ra cô gái này có tên Lưu Kha, chính là bạn thân lâu năm của mỹ nhân họ Triệu. Và trên thực tế, Lưu Kha mới là người tới trung tâm làm thủ tục đăng ký hôn nhân chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh. Hôm đó, nữ diễn viên họ Triệu tạm gác lại công việc bận rộn để đi cùng Lưu Kha tới trung tâm đăng ký kết hôn, suốt buổi, sao nữ sinh năm 1987 đã đóng vai trò nhiếp ảnh gia độc quyền giúp ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cô bạn thân. Từ lúc điền tờ khai đến khi tuyên thệ, Triệu Lệ Dĩnh luôn túc trực bên cạnh, khi thì giúp cầm túi xách, lúc lại đưa giấy tờ cho bạn mình, phần lớn thời gian đều giơ điện thoại lên chụp ảnh, quay video giúp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho người chị em thân thiết. Sau đó, nữ minh tinh 8X còn mời đôi vợ chồng trẻ đi ăn mừng và gửi tặng phong bao lì xì dày cộp làm quà chúc phúc.

Trên trang cá nhân, Lưu Kha cũng vừa đăng tải loạt ảnh đi đăng ký kết hôn kèm dòng chú thích tri ân dành cho người chị em tốt họ Triệu: “Chị Lệ Dĩnh đến để cùng tôi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này”. Trong ảnh, cô dâu chú rể cầm trên tay cuốn sổ đăng ký kết hôn đỏ thắm, còn Triệu Lệ Dĩnh đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng, cho thấy nữ diễn viên đang vui mừng thay cho cô bạn thân lâu năm.

Nói tóm lại, không hề có chuyện Triệu Lệ Dĩnh đi làm thủ tục tái hôn với Phùng Thiệu Phong như công chúng đang đồn thổi.

Hóa ra bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh mới là người tới trung tâm làm thủ tục hôn nhân. Còn nữ minh tinh chỉ đi cùng để giúp chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho cô bạn thân. Ảnh: Weibo

Không hề có chuyện Triệu Lệ Dĩnh đi làm thủ tục tái hôn với Phùng Thiệu Phong. Ảnh: Weibo

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo kết hôn ngày 16/10/2018, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Đến tháng 4/2021, 2 nghệ sĩ tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân ly hôn của cặp đôi được đồn đoán là do Phùng Thiệu Phong ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh không được lòng nhà chồng vì xuất thân nghèo khó, không có bằng đại học.

Phùng Thiệu Phong nhận trách nhiệm nuôi con chính. Bé Tưởng Tưởng - con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, hiện sống cùng cha và ông bà nội ở Thượng Hải. Theo Triệu Lệ Dĩnh, cô nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ là vì kinh tế của Phùng Thiệu Phong tốt hơn. Nhà chồng cũ của ngôi sao Dữ Phượng hành nức tiếng giàu có trong ngành dệt may. Và tài tử họ Phùng là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của gia tộc.

Tại showbiz Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một trong số ít cặp đôi sau khi ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Cả 2 chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc con trai. Khi người kia bận đóng phim, người còn lại sẽ phụ trách chăm con và ngược lại.

Trong 5 năm qua kể từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã lập một nhóm chat riêng để trao đổi quá trình nuôi dạy con, từ chuyện ăn uống, học hành, khám bệnh cho đến họp phụ huynh, mọi chuyện lớn nhỏ liên quan tới con trai đều được 2 bên cập nhật đồng bộ. Phùng Thiệu Phong định cư tại Thượng Hải, từ chối phần lớn các lời mời đóng phim ở tỉnh ngoài, ngày thường chủ yếu phụ trách đưa đón con đi học. Triệu Lệ Dĩnh bận rộn quay phim, hễ có thời gian trống là lại bay sang Thượng Hải thăm con, đưa bé đi chơi, đi sở thú. Tại các buổi hội thao hay hoạt động ngoại khóa của trường, chỉ cần thu xếp được thời gian là cả 2 ngôi sao đều có mặt, suốt buổi họ dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu quý tử.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn, từng nhiều lần cùng đưa con trai đi ăn, đi chơi. Ảnh: Weibo

Cặp đôi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi hồi tháng 4/2023. Ảnh: Weibo

Nguồn: 163