SHB đồng hành cùng A80: Hai trạm tiếp sức cho người dân, lan toả thông điệp “Hạnh phúc là người Việt Nam”

Mỗi mùa thu về, Tết Độc lập 2/9 lại ngân vang trong lòng người Việt như một bản hùng ca bất tận. Năm nay, không khí ấy càng rộn ràng, thiêng liêng hơn khi cả nước kỷ niệm tròn 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - dấu mốc lịch sử vàng son, khẳng định ý chí độc lập và khát vọng tự do của dân tộc.

Ngân hàng SHB đồng hành cùng trạm khách A80 để lan tỏa thông điệp “Hạnh phúc là người Việt Nam”

Trạm khách A80 của ngân hàng SHB được đặt tại hai địa điểm trung tâm bao gồm trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm) và trụ sở Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm).

Những món quà ý nghĩa được gửi tặng đến những người dân

Sổ tay, dây đeo thẻ, quạt hay nước lọc... là những món quà mang thông điệp ý nghĩa “Hạnh phúc là người Việt Nam”

Giữa dòng người nô nức đổ về trung tâm Hà Nội để theo dõi diễu binh diễu hành, hệ thống “Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam” đã được thiết lập, trải dọc trên các tuyến đường diễu binh từ ngày 30/8 đến 2/9, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những “Trạm Khách A80: Tự hào Việt Nam” trở thành điểm dừng chân thân thương. Không chỉ để nghỉ ngơi, các trạm còn mở ra không gian sẻ chia, nơi người dân cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình hội ngộ cùng Tổ quốc.

Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam không chỉ là nơi tiếp sức cho cộng đồng mà còn là nơi chụp ảnh check in với nhiều concept ý nghĩa về Tết Độc Lập

Nhiều người dân hào hứng và vui vẻ chụp ảnh check in cũng như nhận được những món quà giàu ý nghĩa

Niềm vui giản dị từ những món quà nhỏ xinh, đong đầy tinh thần Tết Độc lập

Với sự hiện diện này, SHB không chỉ góp phần tạo nên điểm hẹn văn hóa, mà còn gửi gắm đến cộng đồng những phần quà nhỏ bé nhưng thiết thực: thẻ đeo, sổ tay, quạt tay… Sự bất ngờ và niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi nhận được món quà giản dị mà chứa chan tình cảm trong dịp lễ trọng đại.

Đặc biệt, trong khuôn khổ dự án “Hạnh phúc là người Việt Nam”, hàng loạt sản phẩm mang đậm dấu ấn 80 năm Độc lập như áo phông, túi vải, khăn bandana, bình giữ nhiệt, dây đeo thẻ… cũng được trao tặng.

Từ cụ già đến em nhỏ, ai cũng háo hức dừng chân nhận quà tại trạm khách.

Một chiếc túi, một tấm áo hay cuốn sổ tay… trở thành kỷ niệm đặc biệt trao tay người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhiều người dân hào hứng nhận quà lưu niệm tại trạm khách A80 của SHB trong dịp lễ này

Mỗi món quà không chỉ dừng lại ở giá trị lưu niệm, mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc và cảm giác gắn kết giữa mọi người trong cùng một ngày hội lớn. Từ những vật dụng giản dị, tinh thần đoàn viên, chung một tình yêu Tổ quốc lại được lan tỏa, để Tết Độc lập 80 năm thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Niềm vui ấy được nhân lên khi nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, hào hứng nhận quà, cùng nhau chụp hình lưu giữ kỷ niệm và check-in tại các trạm khách. Không gian của “Trạm Khách A80: Tự hào Việt Nam” vì thế trở nên rộn ràng và ấm áp, vừa mang dấu ấn của ngày lễ trọng đại, vừa khắc ghi trong lòng mỗi người một ký ức đẹp về Tết Độc lập 80 năm.

Những chai nước mang thông điệp "Hạnh phúc là người Việt Nam" tại trạm tiếp sức A80 của SHB

Những chai nước mát cũng được thành viên tại trạm khách A80 của SHB trao đến tận tay người dân

Hơn cả một điểm dừng chân, “Trạm Khách A80: Tự hào Việt Nam” là nơi để mỗi người dân cảm nhận rõ hơn hơi thở của ngày Tết Độc lập, nơi để niềm tự hào được lan tỏa và cùng nhau viết tiếp câu chuyện 80 năm lịch sử. Những trạm khách nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa ấy đã trở thành nhịp cầu kết nối con người với con người, và trên hết, kết nối mỗi trái tim với Tổ quốc.