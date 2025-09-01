Những ngày tháng 9 rực rỡ sắc đỏ: Khi tình yêu nước thắp sáng từng góc phố

Nhìn cảnh tượng đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể không tự hào mà thốt lên: "Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam".

Khi cả đất nước hướng về ngày 2/9 hào hùng

Chưa bao giờ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng lại hiện diện rộng khắp và gần gũi như trong những ngày này. Trên những chiếc áo, chiếc khăn người dân tự hào diện khi ra phố, trước cửa của mỗi gia đình, tại những ngõ nhỏ khu dân cư hay thậm chí là trên thân máy bay của hãng hàng không quốc gia, ở bất cứ đâu cũng đều có thể dễ dàng bắt gặp sắc đỏ thiêng liêng ấy. Đó không chỉ là màu sắc của lòng tự hào dân tộc mà còn là biểu tượng cho tình yêu nước đang cháy bỏng trong tim mỗi người con đất Việt.

Cảm giác tự hào ấy còn lên đến đỉnh điểm khi ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ Hà Nội - biểu tượng thiêng liêng hiện hữu như một một ngọn hải đăng soi sáng đang thầm nhắc nhở mỗi người chúng ta nhớ về về 80 năm lịch sử hào hùng và niềm vinh dự được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S này.

Nhưng có lẽ điều cảm động nhất là khi được chứng kiến hàng ngàn người dân từ khắp tứ xứ đổ về để xem diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Họ đến từ rất sớm, xếp thành những hàng dài kiên nhẫn, không quản nắng mưa đứng đợi hàng giờ đồng hồ. Nhiều người sẵn sàng đi bộ cả quãng đoạn đường xa chỉ để được tận mắt chứng kiến những phút giây lịch sử. Trên từng gương mặt ấy đều ánh lên vẻ háo hức, hạnh phúc và tự hào, cũng là minh chứng cho tình yêu nước chân thành nhất, không cần lời nói mà ai cũng có thể cảm nhận được.

"Tiếp lửa tự hào" - Khi tình yêu nước được thể hiện qua hành động

Giữa không khí rộn ràng háo hức đó, chiến dịch "Tiếp Lửa Tự Hào" đã góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người Việt thông qua những hoạt động vừa ý nghĩa vừa sáng tạo. Đây không chỉ là dịp chúc mừng sinh nhật 80 tuổi của Tổ quốc mà còn là cách tri ân thế hệ đi trước và tạo cơ hội cho thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu nước bằng việc tiếp nối những giá trị văn hóa tinh thần quý báu.

Mang theo niềm tự hào gửi vào chuyến bay đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, "Tiếp lửa tự hào" đồng hành cùng Vietnam Airlines gửi đến những hành khách trên hành trình hướng về thủ đô cùng hòa chung không khí 2/9 những phần quà mang đậm dấu ấn Việt: Bookmark "Độc Lập", Sổ tay "Tự Do", Sticker "Hạnh Phúc", Postcard AR "Hòa Bình". Mỗi món quà nhỏ không chỉ là kỷ niệm từ chuyến bay đặc biệt mà còn là lời nhắc nhở về khát vọng vươn cao của đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước đến những vùng đất xa, kết nối những trái tim Việt Nam dù ở bất cứ đâu trên thế giới.

Tại chuỗi cà phê Phê La, một sản phẩm độc đáo đã ra đời - chiếc "Ly ô Ly" với thiết kế như những trang vở ô li quen thuộc từ thời còn cắp sách đến trường. Không đơn thuần là một chiếc ly uống cà phê mà còn là không gian sáng tạo thu nhỏ để mọi người có thể thỏa sức viết vẽ những tâm tư, tình cảm dành cho đất nước. Còn gì tuyệt bằng khi vừa được nhâm nhi ly cà phê thơm ngon vừa viết lên những dòng tâm sự gửi đến quê hương. Văn hóa cà phê Việt Nam và tinh thần yêu nước đã hòa quyện tạo nên một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và gần gũi.

Và có lẽ ý nghĩa nhất chính là hoạt động "Một Dòng Cho Việt Nam". Những trạm thư mini được đặt tại các địa điểm văn hóa ý nghĩa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Complex 01, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và các booth tại Phê La trở thành cầu nối giữa con người và đất nước, nơi mỗi người có thể thổ lộ những suy tư, chia sẻ ký ức hoặc bày tỏ những ước mơ dành cho quê hương. Mỗi lá thư viết tay đều mang trong mình một phần tâm hồn, một phần tình yêu mà mỗi người con gửi vào đó cho đất nước.

Bên cạnh đó, đáng chú ý, tại triển lãm "Thành tựu đất nước" khai mạc ngày 28/8 vừa qua, một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt đã xuất hiện Lá cờ Tổ quốc bằng đá nhân tạo VICOSTONE được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là "Lá cờ Tổ quốc bằng đá nhân tạo lớn nhất Việt Nam". Sắc đỏ tự hào được tái hiện sống động trên chất liệu đá nhân tạo VICOSTONE gợi nhớ và nuôi dưỡng lòng biết ơn về quá khứ hào hùng, mỗi đường nét trên lá cờ đá như đang kể lại câu chuyện về một dân tộc kiên cường và bất khuất. Đồng thời, cũng khơi dậy khát vọng phụng sự để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Cùng với đó còn là sắc đỏ rực rỡ của "Tiếp Lửa Tự Hào" được chính thức xuất hiện trên màn hình LED tại Hồ Con Rùa ở thành phố Sài Gòn hoa lệ. Thông điệp "Tiếp Lửa Tự Hào" được lan tỏa từ Bắc vào Nam, tạo nên sự đồng điệu khiến ai cũng cảm nhận được ngọn lửa tự hào Việt Nam đang bao trùm khắp đất nước.

Khi những đốm lửa tự hào rực sáng khắp mọi miền

Nhìn lại những hoạt động của "Tiếp lửa tự hào", ta không khỏi xúc động trước sức lan tỏa kỳ diệu của tình yêu nước. Dấu ấn của Tiếp lửa tự hào đã thực sự hiện diện ở khắp mọi nơi, minh chứng rằng tình yêu nước có thể được thể hiện bằng vô vàn cách khác nhau.

Mỗi hoạt động trong "Tiếp lửa tự hào" như một ngọn nến nhỏ nhưng khi thắp sáng cùng lúc, chúng đã tạo nên một ánh sáng lớn lan tỏa khắp đất nước. Có người chọn thể hiện tình yêu nước qua việc lưu giữ những món quà kỷ niệm của thời khắc lịch sử 80 năm mới có một lần, có người chọn chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với template story "Tự hào Việt Nam" hay có người chọn bày tỏ tình yêu nước qua những những lá thư tay chân thành gửi đến đất nước. Dù bằng cách nào, tất cả đều mang trong mình một giá trị vô giá, đó là tình yêu chân thành đối với Tổ quốc.

Và rồi, khi nhìn lại những ngày tháng 8 này, chúng ta sẽ thấy rằng 80 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình nhưng ngọn lửa tự hào dân tộc vẫn cháy bỏng như những ngày đó. "Tiếp Lửa Tự Hào" chính là cách mà thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối và làm cho ngọn lửa ấy cháy mãi.

Trong từng lá cờ tung bay, trong từng ánh mắt háo hức chờ đợi, trong từng dòng chữ viết tay chân thành, chúng ta không chỉ thấy một Việt Nam đang sống trong niềm tự hào về quá khứ, mà còn là một Việt Nam đầy khát vọng, sẵn sàng vươn mình hướng một tương lai rộng mở và tươi sáng hơn nữa.

"Tiếp lửa tự hào" vinh dự có sự đồng hành của các đối tác đồng hành: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Phố Cổ Chất, Complex 01, Phê La; các đối tác đồng hành truyền thông: GDL JSC, Maybe Group, VESC, Woman Vietnam, Orange Agency